Он просто напичкан современной техникой. Как выглядит первый белорусский электрогрузовик и в чём его удобство?

Новости Беларуси. 16 февраля в Минске представили возможности первого отечественного электрогрузовика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Модель тягача способна разгоняться без малого до 100 километров в час за пять секунд, и это не единственные уникальные характеристики электромобиля. С новинкой познакомилась Вероника Кудринецкая.

Если раньше «Белкоммунмаш» изготавливал только электробусы и троллейбусы с автономным ходом, то теперь создал электрогрузовик фактически с нуля. За основу взят дизайн модели электробуса, но конструкторские решения и технологические системы уникальны.

Дмитрий Парков, первый заместитель генерального директора по производству ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Во-первых, это композитные материалы, во-вторых, это батареи собственного производства. В-третьих, это возможность заряжаться одновременно от двух зарядных устройств. В-четвертых – различные возможности по длительности пробега, в зависимости от пожелания заказчика.

Модель тягача способна разгоняться без малого до 100 километров в час за 5 секунд. С максимальным грузом в 20 тонн электротягач развивает такую скорость за 20 секунд. Время быстрой зарядки – 1,5 часа.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Фишка этого электрокара в том, что руль находится в центральной части. Это очень удобно и для правостороннего, и для левостороннего движения, ведь в будущем такой транспорт мы планируем поставлять по всему миру. А еще необычно то, что с внешней стороны стоят камеры, а зеркала находятся в салоне. Сюда и проецируется изображение дороги.

Обычно у грузовиков есть главная несущая горизонтальная рама, к которой уже крепятся подвески осей, колес, кабины, двигателей и другие компоненты. Белорусские конструкторы с самого начала решили, что несущим элементом будет, по сути, весь корпус. Это существенно повышает эксплуатационный ресурс машины.

Сергей Карасюк, начальник бюро электрооборудования ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

На данном грузовике расположены четыре тяговые батареи общей мощностью 273 киловатт-часа. В основе батареи использована литий-железо-фосфатная ячейка. Батареи полностью производства «Белкоммунмаш». В кабине водителя полный комфорт: вентиляция, отопление, кондиционер, мультимедийная система. Белорусский «зеленый» грузовик просто напичкан современной электроникой. Тормоза, блоки и подвеска тоже с пометкой «электро».

Сергей Сиденко, начальник бюро программного обеспечения ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Здесь применены сенсорные панели управления, это позволяет нам более гибко и удобно реагировать на требования заказчика. Особенно если появляются какие-то функции, быстрее можно отобразить какую-то вспомогательную информацию или нарисовать дополнительные кнопки.