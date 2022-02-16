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«Доведи там до своего руководства». Член BYPOL готов вернуться в Беларусь?

16 февраля 2022 15:02
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Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. 

Документальный фильм «Плесень».

Известно, что именно BYPOL осуществляет непосредственную связь со спецслужбами Польши. Хотя многие из них мечтают вернуться домой.

На связи с ГУБОП член BYPOL Матвей Купрейчик.

«Доведи там до своего руководства». Член BYPOL готов вернуться в Беларусь?-1

– Один человек вернулся так.

– Ага.

– На данный момент у него окончательное наказание железобетонно будет не связано с лишением свободы. У тебя есть шанс. Ну просто ты один раз уже сделал, один раз уже переобулся, я думаю, что никаких проблем нет тебе вернуться обратно.

– Если меня вычеркивают из списка террористов, тогда этот вопрос можно рассмотреть, понимаешь.

– Матвей, я тебе скажу так, послушай.

– Если оттуда убирают, то этот вопрос можно рассмотреть.

– Послушай меня, я тебе скажу, что этот вопрос можно решить.

«Доведи там до своего руководства». Член BYPOL готов вернуться в Беларусь?-4

– Доведи там до своего руководства, до этих, ну там, которые там.

– Давай только без пыли, без пыли, без пыли давай, конструктивно.

– Ты же понимаешь, какой я информацией обладаю и что я могу рассказать.

– Я с тобой согласен.

– Так что вы там подумайте.

– Ну чего ты пылишь, скажи мне.

– Не, я не пылю, слушай, такие вопросы.

– Я тебе скажу, что этот вопрос решаем.

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# Акции протеста # общество # Матвей Купрейчик # Фотофакт

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