«Доведи там до своего руководства». Член BYPOL готов вернуться в Беларусь?

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. Документальный фильм «Плесень». Известно, что именно BYPOL осуществляет непосредственную связь со спецслужбами Польши. Хотя многие из них мечтают вернуться домой. На связи с ГУБОП член BYPOL Матвей Купрейчик.