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Крупный пожар произошел в густонаселенном квартале Джакарты

02 июня 2026 19:50
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Многолюдный район индонезийской столицы за считаные часы превратился в пепелище из-за внезапно вспыхнувшего пожара. По данным СМИ, без крыши над головой остались около 680 человек, включая детей и пожилых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О жертвах не сообщается. Огонь уничтожил или повредил более 300 зданий. По предварительной версии, причина пожара – короткое замыкание электропроводки. 175 спасателей боролись с пламенем около 7 часов, им помогали 35 единиц спецтехники. Причины происшествия продолжают устанавливать, однако местные власти отмечают, что большинство подобных инцидентов в городе случается именно из-за проблем с проводкой.

# Пожар

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