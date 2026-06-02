Крупный пожар произошел в густонаселенном квартале Джакарты

Многолюдный район индонезийской столицы за считаные часы превратился в пепелище из-за внезапно вспыхнувшего пожара. По данным СМИ, без крыши над головой остались около 680 человек, включая детей и пожилых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О жертвах не сообщается. Огонь уничтожил или повредил более 300 зданий. По предварительной версии, причина пожара – короткое замыкание электропроводки. 175 спасателей боролись с пламенем около 7 часов, им помогали 35 единиц спецтехники. Причины происшествия продолжают устанавливать, однако местные власти отмечают, что большинство подобных инцидентов в городе случается именно из-за проблем с проводкой.