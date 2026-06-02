Баскетболисты «Гродно-93» защитили титул чемпионов Беларуси и в 10-й раз завоевали трофей. В решающем противостоянии был повержен «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальная серия получилась захватывающей, и на выявление сильнейшего потребовалось максимальное количество матчей – пять. Определяющий поединок за золото состоялся в Лиде. Номинальные хозяева со старта завладели инициативой, они эффективнее действовали в атаке и к большому перерыву обеспечили себе солидное преимущество в 13 очков.

После возобновления встречи накал борьбы возрос – гости попытались нивелировать разницу в счете и усилили давление на своих соперников, но и те действовали уверенно и контролировали ход дуэли. Перед заключительной четвертью разрыв составлял 11 баллов.

Минчане приложили максимум усилий, чтобы исправить ситуацию и подобраться к своим оппонентам на минимальное расстояние, но перевести дуэль в овертайм не получилось. Подопечные Дмитрия Кузьмина победный результат не упустили, как и чемпионский титул. «Гродно-93» второй год подряд чемпион Беларуси.

Бронзовыми призерами национального первенства стали баскетболисты могилевского «Борисфена». Подопечные Андрея Кривоноса выиграли серию у витебского «Рубона» со счетом 3:1.