«Нам надо было пережить этот период». Могут ли санкции Запада улучшить отношения Беларуси и России?

Новости Беларуси. Некогда инициатива белорусского лидера по интеграции регионов спасла нашу дружбу. Ведь именно союз Минска и Москвы мешал тотальной европеизации, либерализации и приватизации большой и богатой России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На геополитической сцене она должна была остаться одна. И пока Ельцин дирижировал оркестром, Россией дирижировали заокеанские силы.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В паре, как известно, всегда легче. И несмотря на то, что взаимный товарооборот мы пока измеряем в долларах, но во взаиморасчетах уже переходим на рубли. Это давно предлагал сделать наш Президент, как и усиливать промышленную кооперацию. Это действительно поднимет нашу интеграцию на новый уровень.

Но с Россией осталась Беларусь. А Лукашенко выстраивал мосты напрямую с регионами. Необходимо было находить рынки для неработающих заводов. Надо было накормить людей. Без ложного политического высокомерия напрямую Президент колесил по областям России. Теперь губернаторы (во Дворце Независимости даже так называемый Губернаторский зал есть) приезжают к нам. В Кремле на то есть политическая воля, а у Беларуси то, что нужно большой России. ​«Не будет болтовни о каком-то едином государстве». При каких условиях, рассказал Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не очень-то шли на то, чтобы сюда запустить иностранцев, поэтому введенные санкции по нам так не ударили, как, допустим, по КАМАЗу. Туда вошли немцы прежде всего или кто-то там. Мы этим направлением особо не баловали наших машиностроителей. Мы, как можно, сопротивлялись этому, получая определенные дивиденды от сотрудничества. У нас тоже немцы работали. И МАЗ-МАН и Neoplan в свое время на МАЗе. Контракт закончился, я им пожал руку, сказал: «Спасибо, дальше мы будем развиваться сами». Чего бы нам ни стоило, вот этих трудностей, сложностей. Кстати, мы и России предлагали такие направления сотрудничества. Но тогдашние ваши руководители полагали, что если придут немцы или американцы, это такие технологии, это такое счастье будет. Ну, вот счастье получили (читайте далее). Время, когда сырьевые доллары вкладывали в европейских производителей, прошло. Теперь санкции расставили в этих контрактах все точки над i. Белорусским. Только Пензенской области необходимо заместить 800 наименований заморской продукции. Руководитель региона хотел бы найти их в Беларуси. Читайте также: ​«Белорусские лифты лучшие в мире». О чем договорился губернатор Пензенской области с Президентом Беларуси? «К сожалению, семена французские». Какие пути сотрудничества с нашей страной видит губернатор Пензенской области? ​«Пограничники достойно там сражались». Что рассказал Президент Беларуси губернатору Пензенской области? За четыре дня Олег Мельниченко объехал пол-Беларуси. Большой интерес загорелся к брестскому GEFEST.

Это все разработки наши, нашими руками все делается. На сегодня мы занимаем по отдельно стоящим плитам примерно 35 % российского рынка.

Евгений Пустовой:

Мы все-таки сохранили то, что имели. От зубов белорусского директората отскакивало сложное понятие «диверсификация экспорта». А теперь улыбка на устах министра экономики – самый выгодный рынок стал доступнее.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Здесь огромнейший потенциал, где мы можем развиваться, и достаточно успешно. Особенно для Беларуси это направление крайне важное. Оно, я думаю, важное и для Российской Федерации. Здесь мы находим целые направления – по сути дела восстановить то, что было еще 20-30 лет назад. Логистика и финансовая экосистема. Минэкономики о главных направлениях развития Беларуси в условиях санкций. Подробнее здесь. Как написано на мерче от Первого, надо раздеваться и работать. Именно за этой продукцией от «Беллегпрома» выстраивались очереди, как за Prada. Теперь у белорусского трикотажа есть шанс добиться такой же всенародной любви у российских модников.

Александр Лукашенко:

Нам надо было пережить этот период, чтобы понять не только, в какое время мы живем, но и как нам развиваться дальше. Думаю, что последние несколько месяцев, может быть, год-полтора серьезно нас отрезвили (читайте далее). Сейчас создано около 1 000 белорусско-российских предприятий. Но чтобы двигаться вперед, надо работать порой как министр связи в канун 1 апреля – дня отмены роуминга. Сейчас не до шуток.