Наталья Кочанова встретилась с участниками проекта «Поезд Памяти» в Бресте

Под знаменем Победы. Старт уникальному культурно-образовательному проекту «Поезд Памяти», который в 2025 году приурочен к 80-летию Великой Победы, торжественно дали в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город, над которым возвышается символ мужества и стойкости – крепость-герой – стал первой точкой в маршруте культурно-образовательного проекта. В этом году он приурочен к 80-летию Великой Победы.

На перроне старшеклассников из стран бывшего Советского Союза встретили белорусские школьники. Более 40 ребят, а это победители национальных конкурсов, прошедшие серьезный отбор, и педагогов присоединятся к патриотическому путешествию по местам боевой славы. На один билет претендовали более 220 человек!

Иван Шишкевич, участник проекта «Поезд Памяти»:

Отбор был очень серьезный, ребята демонстрировали свои качества и умения. Конкуренция была очень высокая. Я рад, что прошел на такой значимый важный проект.

Екатерина Кузема, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Был сложный отбор. И когда я узнала, что прошла, я была просто воодушевлена, рада всему этому. Хочется изучить историю. И на себе прочувствовать, каково это было в те годы. И, конечно же, побывать в городах-героях.

Сегодня как никогда важно, что правнуки героев, которые 80 лет назад стояли насмерть, защищая наше общее Отечество, вновь вместе. Это отметила председатель Совета Республики на встрече с участниками «Поезда Памяти». Она прошла в формате открытого микрофона.

Никаких запретных тем: потомки победителей интересовались вопросами современной ситуации в мире, звучали и вопросы об истории. События Великой Отечественной отдаются в наших сердцах болью, трагизмом, но вместе с тем и гордостью за наше старшее поколение, которое сделало все для того, чтобы мы сегодня жили под мирным небом, отметила Наталья Кочанова. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

За эти годы уже 600 человек проехали в «Поезде Памяти», сегодня еще 200 прибавилось. И я вижу, насколько для них это важно. Это дружба, это общение. Сегодня здесь присутствуют ребята, которые были участниками первого «Поезда Памяти», второго «Поезда Памяти», они с гордостью говорят, что являются участниками этого проекта. Но самое главное, что в их сердцах это остается ярким событием на всю жизнь.