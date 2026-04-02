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Новости по тегу #Борис Ельцин

Как зарождалось Союзное государство и чем оно живет сегодня? Легендарные кадры
02 апреля 2026 17:31

Как зарождалось Союзное государство и чем оно живет сегодня? Легендарные кадры

Победа над внешними обстоятельствами – как объединялись Беларусь и Россия в 1990-е?
01 апреля 2025 18:07

Победа над внешними обстоятельствами – как объединялись Беларусь и Россия в 1990-е?

Исторический документ – как подписывали Договор о Союзе Беларуси и России
08 декабря 2024 19:03

Исторический документ – как подписывали Договор о Союзе Беларуси и России

Умер кардиохирург Акчурин, оперировавший Ельцина
07 октября 2024 08:29

Умер кардиохирург Акчурин, оперировавший Ельцина

Ельцин предлагал, чтобы РФ вступила первой в НАТО при расширении
26 января 2024 07:47

Ельцин предлагал, чтобы РФ вступила первой в НАТО при расширении

Лазуткин: «Американцы прорабатывали вариант полной энергоблокады Европы и разрыва отношений с РФ»
18 апреля 2023 16:54

Лазуткин: «Американцы прорабатывали вариант полной энергоблокады Европы и разрыва отношений с РФ»

Как часто и с какими целями американские лидеры раньше прилетали в Беларусь?
19 февраля 2023 16:33

Как часто и с какими целями американские лидеры раньше прилетали в Беларусь?

Как русские выжили при Ельцине и в чём отличие СВО от войны? Рассуждают Евгений Пустовой и Ян Осин
17 февраля 2023 18:42

Как русские выжили при Ельцине и в чём отличие СВО от войны? Рассуждают Евгений Пустовой и Ян Осин

Пучков о Беларуси: «Никаких сомнений нет в том, что вы наш единственный союзник»
13 января 2023 19:11

Пучков о Беларуси: «Никаких сомнений нет в том, что вы наш единственный союзник»

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?
27 декабря 2022 15:40

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?

Неформальная встреча глав СНГ. Чего добились страны за 2022-й и каким будет наступающий год по мнению Лукашенко?
26 декабря 2022 17:41

Неформальная встреча глав СНГ. Чего добились страны за 2022-й и каким будет наступающий год по мнению Лукашенко?

Паркет, хрусталь и Гагарин во всю стену. В брестском ресторане воссоздали атмосферу страны Советов
25 декабря 2022 18:38

Паркет, хрусталь и Гагарин во всю стену. В брестском ресторане воссоздали атмосферу страны Советов