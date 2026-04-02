Новости по тегу #Борис Ельцин

Крепкое рукопожатие Александра Лукашенко и Бориса Ельцина в Москве в 1996-м стало историческим. Тогда президенты поставили подписи под первым документом об интеграции стран.
Тогда не было речи ни о единых органах управлениях, ни о механизме принятия решений, это была политическая декларация. Которая, чтобы сегодня ни говорили, в целом была более выгодна Ельцину.
Уникальные артефакты показывает нам очевидец тех событий, российский депутат Харитонов.
В ноябре 1996 года он во главе группы хирургов успешно сделал аорто-коронарное шунтирование российскому лидеру Борису Ельцину.
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