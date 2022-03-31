«К сожалению, семена французские». Какие пути сотрудничества с нашей страной видит губернатор Пензенской области?

Экономика – основа отношений между государствами. А спасти и защитить себя в условиях гибридных атак способны лишь мы сами. Об этом 31 марта напомнил Президент Беларуси во время встречи с губернатором Пензенской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни внушительной делегацией гости с визитом в нашей стране.

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области России:

Пензенская область – это область, которая производит сахарный песок. Сахаропроизводящий регион. У нас 56 тысяч гектаров под сахарную свеклу. Но, к сожалению, семена французские. И, к сожалению, та свеклоуборочная техника, которая на сегодня есть, тоже вся зарубежная. И здесь мы видим большой задел для сотрудничества. Именно селекционные семена. В республике селекцией достаточно серьезно занимаются. Мы это знаем. И второе – это, возможно, какое-то совместное производство по свеклоуборочной технике.

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