«К сожалению, семена французские». Какие пути сотрудничества с нашей страной видит губернатор Пензенской области?
Экономика – основа отношений между государствами. А спасти и защитить себя в условиях гибридных атак способны лишь мы сами. Об этом 31 марта напомнил Президент Беларуси во время встречи с губернатором Пензенской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни внушительной делегацией гости с визитом в нашей стране.
О чем говорили и договорились сегодня во Дворце Независимости, расскажет Алена Сырова.
Посещение белорусского МАЗ в графике визита делегации из Пензы аккурат после встречи с Президентом. Но первостепенное взаимодействие, очевидно, наладят с другим предприятием с учетом разрыва связей россиян с европейскими друзьями.
Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области России:
Пензенская область – это область, которая производит сахарный песок. Сахаропроизводящий регион. У нас 56 тысяч гектаров под сахарную свеклу. Но, к сожалению, семена французские. И, к сожалению, та свеклоуборочная техника, которая на сегодня есть, тоже вся зарубежная. И здесь мы видим большой задел для сотрудничества. Именно селекционные семена. В республике селекцией достаточно серьезно занимаются. Мы это знаем. И второе – это, возможно, какое-то совместное производство по свеклоуборочной технике.
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