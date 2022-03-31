Прямой эфир

«К сожалению, семена французские». Какие пути сотрудничества с нашей страной видит губернатор Пензенской области?

31 марта 2022 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экономика – основа отношений между государствами. А спасти и защитить себя в условиях гибридных атак способны лишь мы сами. Об этом 31 марта напомнил Президент Беларуси во время встречи с губернатором Пензенской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни внушительной делегацией гости с визитом в нашей стране.

О чем говорили и договорились сегодня во Дворце Независимости, расскажет Алена Сырова.

«К сожалению, семена французские». Какие пути сотрудничества с нашей страной видит губернатор Пензенской области?-1

Посещение белорусского МАЗ в графике визита делегации из Пензы аккурат после встречи с Президентом. Но первостепенное взаимодействие, очевидно, наладят с другим предприятием с учетом разрыва связей россиян с европейскими друзьями.

«К сожалению, семена французские». Какие пути сотрудничества с нашей страной видит губернатор Пензенской области?-4

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области России:
Пензенская область – это область, которая производит сахарный песок. Сахаропроизводящий регион. У нас 56 тысяч гектаров под сахарную свеклу. Но, к сожалению, семена французские. И, к сожалению, та свеклоуборочная техника, которая на сегодня есть, тоже вся зарубежная. И здесь мы видим большой задел для сотрудничества. Именно селекционные семена. В республике селекцией достаточно серьезно занимаются. Мы это знаем. И второе – это, возможно, какое-то совместное производство по свеклоуборочной технике.

Читайте также:

Лукашенко о результатах референдума: «Даже Запад утихомирился – сказать нечего»

«Пограничники достойно там сражались». Что рассказал Президент Беларуси губернатору Пензенской области?

Лукашенко: «Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России»

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Олег Мельниченко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не будет болтовни о каком-то едином государстве». При каких условиях, рассказал Лукашенко
31 марта 2022 16:13

«Не будет болтовни о каком-то едином государстве». При каких условиях, рассказал Лукашенко

Арабский мир страдает от нехватки зерна. Разоряются пекарни, люди не могут купить хлеб
31 марта 2022 16:02

Арабский мир страдает от нехватки зерна. Разоряются пекарни, люди не могут купить хлеб

Все детали белорусские или китайские. МАЗ начал производить новый автобус
31 марта 2022 16:01

Все детали белорусские или китайские. МАЗ начал производить новый автобус