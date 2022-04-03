«Импортозамещение наши братья-белорусы уже сделали». Губернатор Брянской области о сельхозтехнике

Новости Беларуси. С Россией осталась Беларусь. А Лукашенко выстраивал мосты напрямую с регионами. Необходимо было находить рынки для неработающих заводов. Надо было накормить людей. Без ложного политического высокомерия напрямую Президент колесил по областям России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь губернаторы (во Дворце Независимости даже так называемый Губернаторский зал есть) приезжают к нам. В Кремле на то есть политическая воля, а у Беларуси то, что нужно большой России.

Сейчас необходим свой свеклоуборочный комбайн. Его белорусы разработали еще лет 15 назад. Но рынков сбыта не было, поэтому до конца компетенцию не освоили. В мире всего три таких производства. Среди сельскохозяйственных машин это космос. Разве совместно не возьмем и эту вершину?