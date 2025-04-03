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Новости по тегу #Олег Мельниченко

Могилёв и Пензенская область подписали соглашения о сотрудничестве
03 апреля 2025 17:16

Могилёв и Пензенская область подписали соглашения о сотрудничестве

Минск намерен усилить сотрудничество с Пензенской областью
02 апреля 2025 17:35

Минск намерен усилить сотрудничество с Пензенской областью

Владимир Кухарев встретился с губернатором Пензенской области
01 апреля 2025 17:53

Владимир Кухарев встретился с губернатором Пензенской области

Губернатор Пензенской области пообещал поделиться с Беларусью «сердечными» технологиями
01 апреля 2025 17:47

Губернатор Пензенской области пообещал поделиться с Беларусью «сердечными» технологиями

Пензенская область планирует закупить 60 новых автобусов МАЗ
01 апреля 2025 16:52

Пензенская область планирует закупить 60 новых автобусов МАЗ

В каких сферах Пензенская область готова сотрудничать с Беларусью – рассказал губернатор
01 апреля 2025 13:31

В каких сферах Пензенская область готова сотрудничать с Беларусью – рассказал губернатор

Товарооборот Беларуси и Пензенской области вырос почти на 20%
31 октября 2023 11:09

Товарооборот Беларуси и Пензенской области вырос почти на 20%

«Есть интересные предложения». Губернатор Пензенской области о сотрудничестве с витебским регионом
01 июля 2022 17:41

«Есть интересные предложения». Губернатор Пензенской области о сотрудничестве с витебским регионом

«Нам надо было пережить этот период». Могут ли санкции Запада улучшить отношения Беларуси и России?
03 апреля 2022 19:16

«Нам надо было пережить этот период». Могут ли санкции Запада улучшить отношения Беларуси и России?

«К сожалению, семена французские». Какие пути сотрудничества с нашей страной видит губернатор Пензенской области?
31 марта 2022 16:55

«К сожалению, семена французские». Какие пути сотрудничества с нашей страной видит губернатор Пензенской области?

«Пограничники достойно там сражались». Что рассказал Президент Беларуси губернатору Пензенской области?
31 марта 2022 16:51

«Пограничники достойно там сражались». Что рассказал Президент Беларуси губернатору Пензенской области?

Лукашенко о результатах референдума: «Даже Запад утихомирился – сказать нечего»
31 марта 2022 16:48

Лукашенко о результатах референдума: «Даже Запад утихомирился – сказать нечего»