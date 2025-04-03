Новости по тегу #Олег Мельниченко

За последние 5 лет товарооборот между регионами вырос в полтора раза.
Об этом заявила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич во время экономического форума.
Расширение сотрудничества в области промышленности и сельского хозяйства. А также особый акцент на патриотическом воспитании молодежи.
Президент Беларуси и губернатор Пензенской области встречаются во второй раз. Причем переговоры прошли ровно 3 года назад.
Российская делегация задержится в Беларуси на неделю. В плане десятки контактов в сфере экономики и бизнеса, образования и культуры.
Деталями переговоров с Президентом губернатор Пензенской области поделился с журналистами. Олег Мельниченко рассказал о новых перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
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