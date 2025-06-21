Виктория Азаренко обыграла американскую теннисистку на турнире в Германии

Виктория Азаренко успешно стартовала в квалификации «пятисотника» в немецком Бад-Хомбурге. Белоруска, которая сейчас занимает 76-е место в мировом рейтинге, обыграла американку Кэти Макнэлли, идущую на 211-й позиции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, не обошлось и без камбэка. Первый сет оставила за собой теннисистка из США – 6:4. Однако в дальнейшем наша спортсменка перехватила инициативу и была сильнее в следующих двух партиях – 6:2; 6:0. Азаренко выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10.

За место в основе соревнований наша соотечественница поспорит с 40-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой из России