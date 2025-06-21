Оршанский «Витэн» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу, обыграв «Столицу»

«Витэн» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу. 21 июня в Орше в пятом поединке финальной серии хозяева разгромили спортсменов «Столицы».

Противостояние за золото получилось упорным, командам потребовалось максимальное количество встреч – они по два раза обменялись выездными викториями. Однако решающая дуэль прошла под диктовку подопечных Андрея Черниенко. До перерыва они обеспечили себе преимущество в три мяча, а во втором тайме сняли все вопросы о триумфаторе, еще пять раз поразив ворота «столичной» дружины.

Минчане смогли ответить лишь единожды. Уверенные 8:1 и «Витэн» шестой раз в истории становится чемпионом страны. Клуб из Орши прервал трехлетнюю серию побед «Столицы».