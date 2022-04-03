Политолог Никита Мендкович: возможно, возникнет тройственное производство России, Беларуси и Китая

Новости Беларуси. Некогда инициатива белорусского лидера по интеграции регионов спасла нашу дружбу. Ведь именно союз Минска и Москвы мешал тотальной европеизации, либерализации и приватизации большой и богатой России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На геополитической сцене она должна была остаться одна. И пока Ельцин дирижировал оркестром, Россией дирижировали заокеанские силы.
Все же самый строгий парадный стиль в промышленной интеграции – это машиностроение и высокотехнологичные продукты. И точно не с чистого листа.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба:
На текущий момент существует совместное производство суперкомпьютеров, очень много работы по бытовой технике. Более того, я думаю, на самом деле в условиях нынешнего рынка формируются новые экономические союзы. Возможно, возникнет какое-то тройственное производство России, Беларуси и Китая с созданием современной машиностроительной техники.
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