Новости Беларуси. Некогда инициатива белорусского лидера по интеграции регионов спасла нашу дружбу. Ведь именно союз Минска и Москвы мешал тотальной европеизации, либерализации и приватизации большой и богатой России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На геополитической сцене она должна была остаться одна. И пока Ельцин дирижировал оркестром, Россией дирижировали заокеанские силы.

Все же самый строгий парадный стиль в промышленной интеграции – это машиностроение и высокотехнологичные продукты. И точно не с чистого листа.