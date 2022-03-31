Логистика и финансовая экосистема. Минэкономики о главных направлениях развития Беларуси в условиях санкций
От логистики до финансовой экосистемы – Россия и Беларусь сверяют позиции на общих рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фон международному форуму Союзного государства, который состоялся 31 марта, задавало санкционное давление Запада. Россия была и остается главным стратегическим партнером нашей страны. Товарооборот постоянно увеличивается: только за 2021 год он вырос на 36 %.
Чтобы гармонизировать законодательство Союзного государства и создать равные условия для ведения бизнеса, были подписаны 28 союзных программ. Они регулируют работу таможни, а также налоговой, финансовой и банковской сфер. Беларусь уже не первый год сталкивается с политикой ограничений. Но ситуация не тупиковая. Напротив, для экономики Беларуси появились новые возможности. Сейчас упор делают на четыре основных направления.
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Первое – это перенаправление наших экспортных потоков. Для Беларуси есть рынок России. Стран ЕврАзЭСа. Второе направление – это логистика, транспортная логистика. Мы должны сейчас понять и определиться, каким образом перемещать эти грузы. Третье направление связано с импортозамещением. Здесь огромнейший потенциал, где мы можем развиваться и достаточно успешно. Четвертое – это, конечно, финансы, финансовые рынки, финансовая экосистема.
«Малый, средний бизнес должен успеть нарастить товарооборот». Россия и Беларусь анализируют позиции на общих рынках – подробнее здесь.