Логистика и финансовая экосистема. Минэкономики о главных направлениях развития Беларуси в условиях санкций

От логистики до финансовой экосистемы – Россия и Беларусь сверяют позиции на общих рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фон международному форуму Союзного государства, который состоялся 31 марта, задавало санкционное давление Запада. Россия была и остается главным стратегическим партнером нашей страны. Товарооборот постоянно увеличивается: только за 2021 год он вырос на 36 %.

Чтобы гармонизировать законодательство Союзного государства и создать равные условия для ведения бизнеса, были подписаны 28 союзных программ. Они регулируют работу таможни, а также налоговой, финансовой и банковской сфер. Беларусь уже не первый год сталкивается с политикой ограничений. Но ситуация не тупиковая. Напротив, для экономики Беларуси появились новые возможности. Сейчас упор делают на четыре основных направления.