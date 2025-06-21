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Матвей Волков победил в прыжках с шестом на Кубке России

21 июня 2025 18:59
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Матвей Волков стал победителем Кубка России по легкой атлетике. Ему не было равных в секторе для прыжков с шестом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус традиционно продемонстрировал высокий уровень. В своем дебютном выходе ему покорились 5 с половиной метров, после чего с первой же попытки он взял высоту 5 метров 72 сантиметра. Приблизиться к результату Матвея никто так и не смог. Золотая медаль отправляется в копилку нашей сборной.

Эта виктория стала для белорусской команды второй на турнире. Накануне в толкании ядра победу одержал Олег Томашевич. 

В шаге от пьедестала сегодня остановилась наша метательница молота Анастасия Маслова. Она отправила снаряд на 65 метров 25 сантиметров и стала четвертой. Завтра соревновательная программа продолжится. 

# Легкая атлетика

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