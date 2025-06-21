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Зеленский понимает, что во всём проиграл – Милорад Додик

21 июня 2025 19:07
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Зеленский понимает, что во всём проиграл – Милорад Додик-0

По мнению президента Республики Сербской Милорада Додика, Владимир Зеленский уже осознает свои потери «во всем, что он хотел сделать», пишет ТАСС.

Политик считает также, что президент Украины начинает понимать масштабы зла, причиненного им украинскому народу.

Зеленскому необходимо признать историческую принадлежность России территорий, на данный момент являющихся украинскими, которые «были по всем известным историческим причинам переданы им», подчеркнул Додик. Политик также добавил, что украинский лидер поверил сказанному властями стран Запада, которые «много чего ему обещали, но все это им не удалось».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Милорад Додик # Владимир Зеленский

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