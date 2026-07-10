Новости по тегу #Татьяна Лугина

Минск и Ташкент нашли идеальный баланс ресурсов.
«Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе, как минимум, хотя бы 8 часов надо работать», – отметила Татьяна Лугина.
В масштабные дискуссии активно включилась и Беларусь. Всего в 2026 году форум собрал 20 тысяч участников из 130 стран.
Беларусь планирует нарастить объемы поставок в Россию шерстяных и подкладочных тканей для производства школьной формы.
Чтобы оставаться лидером, предприятие прошло долгий путь модернизации. Начиная с 2012 года здесь поэтапно заменили более 75 % оборудования. Старые машины уступили место современным станкам.
Татьяна Лугина теперь будет кроить новый дресс-код для камвольного.
На проблемы в сфере Президент не единожды обращал внимание.
Девиз выставки в этом году – «Диалог бизнеса и моды». В программе – встречи с дизайнерами, а также семинары и презентации компаний. Площадкой для показа модных новинок предстоящего сезона стал Минский международный выставочный центр «БелЭкспо».
В Витебске заключили контрактов на 216 миллионов рублей и подписали 18 двусторонних документов. Но дальше – больше.
«Мы будем рассматривать возможно создание совместного предприятия по переработке овчины, каракуля, меха, потому что мы видим, что в Узбекистане действительно овец много», – отметила председатель концерна «Беллегпром».
Узбекистан демонстрирует серьезные намерения по модернизации своих кожевенных заводов, активно инвестируя в их развитие и обувную промышленность.
Предприятия Беллегпрома наращивают экспорт тканей. География поставок расширяется, спрос в мире растет.
09 октября 2026 14:56
09 октября 2026 14:50
09 октября 2026 14:28
09 октября 2026 14:10
09 октября 2026 14:10
09 октября 2026 14:08
09 октября 2026 14:07
09 октября 2026 13:56