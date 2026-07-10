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Новости по тегу #Татьяна Лугина

«Камволь» создает текстильный альянс с узбекскими партнерами
10 июля 2026 16:39

«Камволь» создает текстильный альянс с узбекскими партнерами

Как повысить продуктивность, не потеряв соцгарантии? Кейс от гендиректора ОАО «Камволь»
07 июня 2026 17:44

Как повысить продуктивность, не потеряв соцгарантии? Кейс от гендиректора ОАО «Камволь»

Белорусская делегация на ПМЭФ предложила создать интеллектуальную баз данных стран БРИКС
03 июня 2026 10:41

Белорусская делегация на ПМЭФ предложила создать интеллектуальную баз данных стран БРИКС

«Беллегпром» и Минпромторг России расширяют сотрудничество
18 мая 2026 11:02

«Беллегпром» и Минпромторг России расширяют сотрудничество

Проверенные технологии и безупречное качество – побывали на предприятии «Камволь»
27 февраля 2026 14:20

Проверенные технологии и безупречное качество – побывали на предприятии «Камволь»

Лукашенко дал последний шанс новому руководителю «Камволя»
13 октября 2025 17:16

Лукашенко дал последний шанс новому руководителю «Камволя»

Лукашенко поручил поднять отечественную лёгкую промышленность на более высокий уровень
13 октября 2025 13:38

Лукашенко поручил поднять отечественную лёгкую промышленность на более высокий уровень

Мерч для «Мисс Беларусь» и экипировка «МАЗ-СПОРТавто» – в Минске открылась выставка BTI-2025
08 октября 2025 20:08

Мерч для «Мисс Беларусь» и экипировка «МАЗ-СПОРТавто» – в Минске открылась выставка BTI-2025

Выйти на миллиард! О чём на бизнес-форуме договорились деловые женщины Беларуси и Узбекистана?
07 сентября 2025 17:29

Выйти на миллиард! О чём на бизнес-форуме договорились деловые женщины Беларуси и Узбекистана?

Беларусь и Узбекистан проработали вопрос о создании совместного производства в области легпрома
02 сентября 2025 18:38

Беларусь и Узбекистан проработали вопрос о создании совместного производства в области легпрома

Парламентская делегация Узбекистана познакомилась с достижениями белорусской лёгкой промышленности
02 сентября 2025 14:00

Парламентская делегация Узбекистана познакомилась с достижениями белорусской лёгкой промышленности

Председатель «Беллегпрома»: мы работаем над диверсификацией экспорта
02 августа 2025 17:15

Председатель «Беллегпрома»: мы работаем над диверсификацией экспорта