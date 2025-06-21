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Арина Соболенко проиграла в полуфинале теннисного турнира в Берлине

21 июня 2025 19:02
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Сенсацией завершился полуфинальный матч на турнире категории 500 в Берлине. Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко проиграла 164-й в рейтинге – представительнице Чехии Маркете Вондроушовой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете оппонентка практически не оставила нашей соотечественнице шансов, она полностью контролировала ход игры и доминировала на корте. Во второй партии уже наблюдалась более упорная борьба, но при счете 4:4 чешка взяла подачу Арины и в итоге завершила в свою пользу весь поединок – 6:2; 6:4. 

Вондроушова в третий раз сыграет в финале турнира в столице Германии – она побеждала здесь дважды. Решающая дуэль на травяных кортах Берлина состоится 22 июня. 

# Теннис # Арина Соболенко

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