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«Белорусские лифты лучшие в мире». О чём договорился губернатор Пензенской области с Президентом Беларуси?

31 марта 2022 13:17
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко выступает за активное создание совместных белорусско-российских предприятий. Взаимные усилия будут полезны в машиностроении, сельском хозяйстве и научно-технической сфере. Об этом наш Президент заявил 31 марта на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белорусские лифты лучшие в мире». О чём договорился губернатор Пензенской области с Президентом Беларуси?-1

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области России:
На встрече с Президентом решили вопросы по поставке тракторов и комбайнов в Пензенскую область. Кроме этого, мы заинтересованы в дорожной технике. Наверное, мы порядка 200 МАЗов готовы в этом году закупить. У нас идет программа капитального ремонта. Это значит – лифты надо менять. 50 лифтов мы закупили в Беларуси в 2021 году. А всего нам в ближайшие два года придется поменять около 500 лифтов. Все знают, что белорусские лифты лучшие в мире.

Губернатор также видит белорусско-российский потенциал в импортозамещении. Наша страна может существенно помочь соседям в производстве различных видов изделий для промышленности.

Лукашенко: «Спасти, защитить себя мы можем только сами. Никому мы не нужны» – подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Олег Мельниченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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