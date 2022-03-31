«Не будет болтовни о каком-то едином государстве». При каких условиях, рассказал Лукашенко

Новости Беларуси. Экономика – основа отношений между государствами. А спасти и защитить себя в условиях гибридных атак способны лишь мы сами. Об этом 31 марта напомнил Президент Беларуси во время встречи с губернатором Пензенской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни внушительной делегацией гости с визитом в нашей стране. Отметим, в должности главы региона это первая поездка Олега Мельниченко в Беларусь. Хотя с нашей страной он хорошо знаком и имеет связи в разных ее регионах. Тем лучше для двустороннего сотрудничества.

Алена Сырова, политический обозреватель: За сутки до окончания своего четырехдневного визита в Беларусь делегация Пензенской области во Дворце Независимости. Ответственные за развитие сельхоз, транспортной, гуманитарной сфер жизни региона и его глава к этому моменту уже успели посетить несколько предприятий в Брестской области, вызывающие интерес, и даже форматировать некоторые заинтересованности в реальные договоренности.

И все же, по отдельным позициям говорить решено только с руководителем Беларуси. Александр Лукашенко и не против. Он всегда ратовал за важность взаимодействия на региональном уровне. В подтверждение – за последние несколько лет (особенно непростых с учетом пандемии и геополитической турбулентности) каждый из руководителей российских областей, приехавших в нашу страну, удостоился личной встречи с Президентом. Показателен и тот факт, что таких гостей во Дворце Независимости сейчас встречают все чаще. С начала 2022 года здесь уже успел побывать глава республики Тыва и губернатор Петербурга. Теперь очередь Пензенской области.

Наметившаяся тенденция роста товарооборота между Беларусью и Пензенской областью не может не радовать. Такими темпами прошлогодние 100 миллионов долларов могут показаться лишь стартом. Тем более потенциал есть. Олег Мельниченко озвучит: санкции вынудили серьезно заняться импортозамещением по 800 позиций. Большую часть из которых под силу закрыть белорусам. Президент предлагает кооперироваться. Теперь точно пришло время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Активное создание совместных производств. Здесь и особенно в вашей области. В сферах машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической сфере. Вы знаете, что мы не очень-то шли на то, чтобы сюда запустить иностранцев. Поэтому введенные санкции по нам так не ударили, как, допустим, по КАМАЗу. У нас тоже немцы работали. И МАЗ-MAН, и Neoplan в свое время на МАЗе. Контракт закончился – я им пожал руку, сказал: «Спасибо, дальше мы будем развиваться сами». И чего бы нам ни стоило, этих трудностей, сложностей…

Кстати, мы и России предлагали такие направления сотрудничества. Но тогдашние ваши руководители полагали, что если придут немцы или американцы – это такие технологии, это такое счастье будет… Ну вот, счастье получили. Тем не менее мы с президентом России договорились, что там, где у нас выше компетенции – пожалуйста, воспользуемся всем необходимым. Там, где у России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Но надо создавать совместные предприятия. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве (подробности здесь).