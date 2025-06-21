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«Это будет очень опасно для всего мира». Ирано-израильский конфликт обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

21 июня 2025 18:49
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Война на Ближнем Востоке. Станет ли ирано-израильский конфликт затяжным и какие последствия будет иметь для остального мира?

«Это будет очень опасно для всего мира». Ирано-израильский конфликт обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-2

Василий Фатигаров, военный эксперт, политолог:
Конфликт между Израилем и Ираном самый опасный в плане перспектив начала мировой ядерной войны.

«Это будет очень опасно для всего мира». Ирано-израильский конфликт обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-4

Николай Сухов, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, процессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Санкт-Петербурга:
Конфликт сейчас является еще одним звеном в глобальном противостоянии США и Китая.

«Это будет очень опасно для всего мира». Ирано-израильский конфликт обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-6

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат исторических наук, доцент:
А потянет ли Запад весь этот клубок проблем? Не переоценивает ли он свои силы?

«Это будет очень опасно для всего мира». Ирано-израильский конфликт обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-8

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ:
Если ты сильный, тебя не трогают и ты пишешь историю. Если нет – попадаете в конфликты.

«Это будет очень опасно для всего мира». Ирано-израильский конфликт обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-10

Петар Волгин, депутат Европарламента от Болгарии:
Это будет очень опасно не только для Ближнего Востока, но и для Европы, и вообще для всего мира.

«Это будет очень опасно для всего мира». Ирано-израильский конфликт обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-12

Василий Фатигаров:
Весь мир понимает, кто реально агрессор, а кто хочет решать все вопросы мирным путем.

Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 22 июня, в 22:00.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Международная политика

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