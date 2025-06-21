«Это будет очень опасно для всего мира». Ирано-израильский конфликт обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Война на Ближнем Востоке. Станет ли ирано-израильский конфликт затяжным и какие последствия будет иметь для остального мира?
Война на Ближнем Востоке. Станет ли ирано-израильский конфликт затяжным и какие последствия будет иметь для остального мира?
Василий Фатигаров, военный эксперт, политолог:
Конфликт между Израилем и Ираном самый опасный в плане перспектив начала мировой ядерной войны.
Николай Сухов, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, процессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Санкт-Петербурга:
Конфликт сейчас является еще одним звеном в глобальном противостоянии США и Китая.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат исторических наук, доцент:
А потянет ли Запад весь этот клубок проблем? Не переоценивает ли он свои силы?
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ:
Если ты сильный, тебя не трогают и ты пишешь историю. Если нет – попадаете в конфликты.
Петар Волгин, депутат Европарламента от Болгарии:
Это будет очень опасно не только для Ближнего Востока, но и для Европы, и вообще для всего мира.
Василий Фатигаров:
Весь мир понимает, кто реально агрессор, а кто хочет решать все вопросы мирным путем.
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