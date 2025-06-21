«Это будет очень опасно для всего мира». Ирано-израильский конфликт обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Война на Ближнем Востоке. Станет ли ирано-израильский конфликт затяжным и какие последствия будет иметь для остального мира?

Василий Фатигаров, военный эксперт, политолог:

Конфликт между Израилем и Ираном самый опасный в плане перспектив начала мировой ядерной войны.

Николай Сухов, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, процессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Санкт-Петербурга:

Конфликт сейчас является еще одним звеном в глобальном противостоянии США и Китая.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат исторических наук, доцент:

А потянет ли Запад весь этот клубок проблем? Не переоценивает ли он свои силы?

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ:

Если ты сильный, тебя не трогают и ты пишешь историю. Если нет – попадаете в конфликты.

Петар Волгин, депутат Европарламента от Болгарии:

Это будет очень опасно не только для Ближнего Востока, но и для Европы, и вообще для всего мира.