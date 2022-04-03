«И про Prada вспоминали». Попадёт ли мерч от Первого на российский рынок?

Новости Беларуси. Как написано на мерче от Первого, надо раздеваться и работать. Именно за этой продукцией от «Беллегпрома» выстраивались очереди, как за Prada, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

И про Prada вспоминали. Мне пришлось даже фильм пересмотреть. Сегодня легкая промышленность, как и все отрасли экономики, столкнулась с теми же проблемами. Мы все-таки отрасль более мобильная, чем, например, машиностроение. Безусловно, мы даже в какой-то степени и рады, что сегодня идет такими быстрыми темпами интеграция с нашими коллегами, братьями из Российской Федерации.