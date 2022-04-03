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«И про Prada вспоминали». Попадёт ли мерч от Первого на российский рынок?

03 апреля 2022 19:06
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Новости Беларуси. Как написано на мерче от Первого, надо раздеваться и работать. Именно за этой продукцией от «Беллегпрома» выстраивались очереди, как за Prada, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«И про Prada вспоминали». Попадёт ли мерч от Первого на российский рынок?-1

Теперь у белорусского трикотажа есть шанс добиться такой же всенародной любви у российских модников.

«И про Prada вспоминали». Попадёт ли мерч от Первого на российский рынок?-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
И про Prada вспоминали. Мне пришлось даже фильм пересмотреть. Сегодня легкая промышленность, как и все отрасли экономики, столкнулась с теми же проблемами. Мы все-таки отрасль более мобильная, чем, например, машиностроение. Безусловно, мы даже в какой-то степени и рады, что сегодня идет такими быстрыми темпами интеграция с нашими коллегами, братьями из Российской Федерации.

«И про Prada вспоминали». Попадёт ли мерч от Первого на российский рынок?-7

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# Одежда # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Татьяна Лугина # Фотофакт

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