«И про Prada вспоминали». Попадёт ли мерч от Первого на российский рынок?

Новости Беларуси. Как написано на мерче от Первого, надо раздеваться и работать. Именно за этой продукцией от «Беллегпрома» выстраивались очереди, как за Prada, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Как написано на мерче от Первого, надо раздеваться и работать. Именно за этой продукцией от «Беллегпрома» выстраивались очереди, как за Prada, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Теперь у белорусского трикотажа есть шанс добиться такой же всенародной любви у российских модников.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
И про Prada вспоминали. Мне пришлось даже фильм пересмотреть. Сегодня легкая промышленность, как и все отрасли экономики, столкнулась с теми же проблемами. Мы все-таки отрасль более мобильная, чем, например, машиностроение. Безусловно, мы даже в какой-то степени и рады, что сегодня идет такими быстрыми темпами интеграция с нашими коллегами, братьями из Российской Федерации.
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