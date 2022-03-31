Лукашенко: «Спасти, защитить себя мы можем только сами. Никому мы не нужны»

Белорусский лидер тепло встретил делегацию дружественного нам региона и отметил, что Пензенская область занимает особое место в белорусско-российском партнерстве. Только в 2021 году товарооборот с областью составил около 100 миллионов долларов. Перспектива для сотрудничества однозначно есть – наша страна готова поделиться наработками в сельском хозяйстве и строительстве. Активнее создавать совместные производства в целом – актуальная миссия для стран-союзниц, убежден Президент. В условиях санкционного давления Беларусь и Россия должны использовать все возможности, чтобы удержаться на ногах и развиваться дальше.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко выступает за активное создание совместных белорусско-российских предприятий. Взаимные усилия будут полезны в машиностроении, сельском хозяйстве и научно-технической сфере. Об этом наш Президент заявил 31 марта на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не буду лукавить, скажу откровенно, что встречаемся мы с вами в непростое время. Но время огромных возможностей. Последние несколько месяцев, может быть, год-полтора серьезно нас отрезвили. Мы поняли, что спасти, защитить себя мы можем только сами. Никому мы не нужны. Мы это раньше поняли. Сейчас Россия это осознала, наверное, как никогда. И мы готовы не упустить это время возможностей при всех сложностях.

Прежде всего это экономические, финансовые санкции. На Россию больше, на нас, может, чуть меньше навалились они. Со стороны наших, как было принято говорить нашим старшим братом, партнеров. Вот какие они партнеры. Никто в этом сегодня не сомневается, что мы не просто выстоим, а возродимся как феникс из пепла. Особое направление, и это мы с президентом России постоянно подчеркиваем, это активное создание совместных производств. Здесь и особенно в вашей области. В сферах машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической сфере.

Тем, где у нас выше компетенции, пожалуйста, воспользуемся всем необходимым. Там, где в России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Но надо создавать совместные предприятия. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюте и прочем. Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому, что должно существовать между нашими государствами. Экономика – это фундамент любых отношений. В этом направлении мы и действуем.