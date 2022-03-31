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«Пограничники достойно там сражались». Что рассказал Президент Беларуси губернатору Пензенской области?

31 марта 2022 16:51
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Экономика – основа отношений между государствами. А спасти и защитить себя в условиях гибридных атак способны лишь мы сами. Об этом 31 марта напомнил Президент Беларуси во время встречи с губернатором Пензенской области России. В эти дни внушительной делегацией гости с визитом в нашей стране. Отметим, в должности главы региона это первая поездка Олега Мельниченко в Беларусь. Хотя с нашей страной он хорошо знаком и имеет связи в разных ее регионах. Тем лучше для двустороннего сотрудничества.

О чем говорили и договорились сегодня во Дворце Независимости, расскажет Алена Сырова.

Находить общий язык делегации из Пензы с белорусами долго не пришлось. И дело не только во взаимной экономической заинтересованности, но и в том, что не измерить и не переоценить – наши исторические и гуманитарные связи. Общий опыт и переживания далекого прошлого.

«Пограничники достойно там сражались». Что рассказал Президент Беларуси губернатору Пензенской области?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Знаю, Олег Владимирович, вы посетили вчера мою родную заставу одиннадцатую. Это места героической памяти. Пограничники достойно там сражались, в том числе и застава Кижеватова. Оказывается, это земляк ваш, да. Это был героический человек. Застава Кижеватова была известна всему Советскому Союзу.

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# История # общество # Александр Лукашенко # Олег Мельниченко # Алена Сырова # Фотофакт

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