«Пограничники достойно там сражались». Что рассказал Президент Беларуси губернатору Пензенской области?

Экономика – основа отношений между государствами. А спасти и защитить себя в условиях гибридных атак способны лишь мы сами. Об этом 31 марта напомнил Президент Беларуси во время встречи с губернатором Пензенской области России. В эти дни внушительной делегацией гости с визитом в нашей стране. Отметим, в должности главы региона это первая поездка Олега Мельниченко в Беларусь. Хотя с нашей страной он хорошо знаком и имеет связи в разных ее регионах. Тем лучше для двустороннего сотрудничества.

О чем говорили и договорились сегодня во Дворце Независимости, расскажет Алена Сырова.

Находить общий язык делегации из Пензы с белорусами долго не пришлось. И дело не только во взаимной экономической заинтересованности, но и в том, что не измерить и не переоценить – наши исторические и гуманитарные связи. Общий опыт и переживания далекого прошлого.