Кира Магаревич завоевала бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Кира Магаревич стала призером третьего этапа мирового Кубка вызова по спортивной гимнастике, который завершился в столице Узбекистана Ташкенте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финал вольных упражнений пробились 8 спортсменок. Белоруска в своем коронном виде программы показала третью сумму баллов и стала обладательницей бронзы. Анастасия Сманцер замкнула пятерку сильнейших.

В еще одном сегодняшнем финале – упражнении на бревне – Магаревич расположилась на 8-м месте. А победила олимпийская чемпионка из Алжира Кайла Немур.