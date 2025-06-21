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Кира Магаревич завоевала бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

21 июня 2025 19:05
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Кира Магаревич стала призером третьего этапа мирового Кубка вызова по спортивной гимнастике, который завершился в столице Узбекистана Ташкенте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В финал вольных упражнений пробились 8 спортсменок. Белоруска в своем коронном виде программы показала третью сумму баллов и стала обладательницей бронзы. Анастасия Сманцер замкнула пятерку сильнейших.

В еще одном сегодняшнем финале – упражнении на бревне – Магаревич расположилась на 8-м месте. А победила олимпийская чемпионка из Алжира Кайла Немур. 

# Гимнастика

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