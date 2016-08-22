Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 21 августа: итоги Рио

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».
Гости программы:
Александр Богданович, капитан олимпийской сборной Беларуси (Рио-де-Жанейро, 2016), призёр Олимпийских Игр (Лондон, 2012), чемпион Олимпийских Игр (Пекин,2008), чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ
Ольга Мазуренок, участница Олимпийских игр в марафонском забеге (Рио-де-Жанейро, 2016)
Дмитрий Асанов, участник Олимпийских игр (Рио-де-Жанейро, 2016), призёр чемпионата мира – 2015, призёр Европейских игр-2015, чемпион Беларуси по боксу, мастер спорта международного класса
Андрей Михневич, чемпион мира в толкании ядра, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь
Сергей Демешкевич, призёр Олимпийских игр (Барселона, 1992), чемпион мира по греко-римской борьбе
Сергей Макаренко, первый олимпийский чемпион Беларуси по гребле на байдарках и каноэ (Рим, 1960), заслуженный мастер спорта СССР
Гаджимурад Абдуллабеков, заместитель председателя РОО «Белорусская федерация профессионального бокса», заслуженный тренер Республики Беларусь
Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер
Инга Усенко, шеф-редактор журнала «Мир спорта», начальник отдела спортивной информации и пропаганды БГУФК
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