Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 21 августа: итоги Рио

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Гости программы:

Александр Богданович, капитан олимпийской сборной Беларуси (Рио-де-Жанейро, 2016), призёр Олимпийских Игр (Лондон, 2012), чемпион Олимпийских Игр (Пекин,2008), чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ

Ольга Мазуренок, участница Олимпийских игр в марафонском забеге (Рио-де-Жанейро, 2016)

Дмитрий Асанов, участник Олимпийских игр (Рио-де-Жанейро, 2016), призёр чемпионата мира – 2015, призёр Европейских игр-2015, чемпион Беларуси по боксу, мастер спорта международного класса

Андрей Михневич, чемпион мира в толкании ядра, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь

Сергей Демешкевич, призёр Олимпийских игр (Барселона, 1992), чемпион мира по греко-римской борьбе

Сергей Макаренко, первый олимпийский чемпион Беларуси по гребле на байдарках и каноэ (Рим, 1960), заслуженный мастер спорта СССР

Гаджимурад Абдуллабеков, заместитель председателя РОО «Белорусская федерация профессионального бокса», заслуженный тренер Республики Беларусь

Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер

Инга Усенко, шеф-редактор журнала «Мир спорта», начальник отдела спортивной информации и пропаганды БГУФК

«Наши спортсмены выступили достойно»: первый олимпийский чемпион Беларуси об итогах Рио

Нужен или нет медальный план: мнения спортивных журналистов об итогах Игр в Рио

Почему темнокожие побеждают в марафонах: американский генетик

«Здесь недоработка тренерского штаба была»: зампред белорусской федерации бокса о выступлении Асанова в Рио

«В спорте надо побеждать головой»: 20-летний боксер Дмитрий Асанов

Медали в Рио Гамзатова и Саидова: заслуга белорусской школы борьбы?

«Без дополнительных препаратов выйти к мега-результатам невозможно»: Андрей Михневич о допинг-скандалах

Александр Богданович о милдронате: самый дешёвый восстановитель, мы его принимали уже 15 лет

Сергей Щурко: уверен, что Домрачева никогда допинг не принимала

«Эксперты в любой момент могут приехать ко мне домой»: бегунья Ольга Мазурёнок о том, как проверяют на допинг

Падал с батута перед чиновниками, но внутренняя уверенность была: шеф-редактор «Мира спорта» о Гончарове

Инга Усенко: у нас хорошая школа сложных координационных видов спорта

Инга Усенко: Гончаров выбрал такой вид спорта, где просто драйв получает

Какие сюрпризы белорусские спортсмены в Рио устроили букмекерам?

Белорусская школа борьбы: чего не хватает и нужны ли легионеры?

«Очень рад за их медали, заслужили, как никто»: Александр Богданович о «бронзе» женской байдарки-четверки в Рио

«Предупредили, что за пределы Олимпийской деревни выходить не стоит»: Ольга Мазурёнок об обстановке в Рио