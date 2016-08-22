«В спорте надо побеждать головой»: 20-летний боксер Дмитрий Асанов

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:

Хотел бы, чтобы вы рассмотрели этого паренька. Честно говоря, даже бы не подумал. Потому что видел в выпусках новостей – Дмитрий Асанов – и большое количество интервью было и мы рассчитывали на его успешное выступление. Но так и не скажешь, что боксёр, что вот – выходил на олимпийский ринг. Как настроение? Волнение было?

Дмитрий Асанов, участник Олимпийских игр (Рио-де-Жанейро, 2016), призёр чемпионата мира – 2015, призёр Европейских игр-2015, чемпион Беларуси по боксу, мастер спорта международного класса:

Я хочу сказать, что для меня это был первый такой крупный старт, потому что чемпионат мира и Европейские игры – это всё равно не то. На Европейских играх смотрит только Европа, на чемпионате мира по боксу смотрят только боксёры и интересуется этим только определённый круг людей. А Олимпиада – это такое событие, где смотрит весь мир. И болеют, и переживает каждая страна за своих спортсменов

Егор Хрусталёв:

Я думаю, Вы – тот молодой человек, который «звездой» сразу и не станет. Очень сложно Вас сопоставить с тем изображением парня в боксёрских перчатках. Вы такой – в общем-то, не кажется, что можете заехать, как следует.

Дмитрий Асанов, участник Олимпийских игр (Рио-де-Жанейро, 2016), призёр чемпионата мира – 2015, призёр Европейских игр-2015, чемпион Беларуси по боксу, мастер спорта международного класса:

Боксёр – он не должен быть каким-то таким накачанным, большим, угрожающим

Егор Хрусталёв:

Вы какой-то очень добродушный.

Дмитрий Асанов, участник Олимпийских игр (Рио-де-Жанейро, 2016), призёр чемпионата мира – 2015, призёр Европейских игр-2015, чемпион Беларуси по боксу, мастер спорта международного класса:

Как говорится: бокс – это быстрые шахматы. И здесь необязательно нужно брать силой, массой. Надо брать умом, надо в спорте всегда побеждать головой, в первую очередь. И, конечно, за счёт каких-то физических качеств.