В Минске проходит новый сезон турнира юных теннисистов «Золотая ракетка»

На старте нового сезона теннисного проекта «Золотая ракетка» заявились 17 команд со всей страны. Возраст ребят не превышает 12 лет. Только победители четырех групп продолжат борьбу за главный трофей. Коллективы «YESTODAY», «Олимпиец» уже вышли в следующий раунд, и в борьбу вступили представители второго квартета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По регламенту турнира состязания проходят на открытых кортах, но погода внесла свои коррективы, и юные теннисисты перенесли соревнования под крышу. Ракетки скрестили СДЮШОР «Смена», профсоюзов, Витебск и ДЮСШ (Светлогорск).

Лавр Крицкий – самый маленький участник «Золотой ракетки». Ему всего восемь, но он первый в своей возрастной категории в стране, и 11 июня вошел в состав команды профсоюзов.

Наталья Крицкая, мама Лаврентия Крицкого:

Для нашего сына это был первый опыт, и волнительно не только для сына, но и, в первую очередь, для родителей. И самая большая сложность – это сдерживать эмоции свои как родителя, не проявлять их, поддерживать ребенка.

Команды проведут девять поединков: в одиночном разряде, в паре и миксте. Лаврентий свой стартовый матч проиграл, но ведь на турнире «Золотая ракетка» учатся и терпеть поражения.

Лаврентий Крицкий, участник турнира:

Я бы хотел быть похожим на Синнера, потому что он такой спокойный, он всегда даже ругается, когда такой спокойный. Он никогда не выключается из игры.

Сегодня ребята показывают достаточно зрелый теннис, и борьба получается порой совсем не детская.

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:

Каждый год каждая команда старается выставить максимально сильнейших игроков от своих школ. Борьба есть. Видно, что у детей азарт хороший, то есть даже такие сильные, ведущие игроки по этому возрасту 12-летнему проявляют интерес, играют в полную силу, с хорошей самоотдачей.

Понятно, что в теннисных баталиях есть те, кто победил, и тот, кто проиграл, но самое главное, что в течение трех дней можно исправить ситуацию и прийти к намеченной цели.

Валерия Миранович, участница турнира:

Такие матчи, в первую очередь, это опыт, и в следующий раз я поработаю над своими ошибками.

София Богдан, участница турнира:

Для меня «Золотая ракетка» – это очень хороший турнир, очень атмосферный. Мне очень нравится играть, потому что тут все команды, все поддерживают друг друга.