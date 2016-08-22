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Белорусская школа борьбы: чего не хватает и нужны ли легионеры?

22 августа 2016 19:19
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Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:
Видел интервью, как встретилась наша серебряная призёрка Мария Мамошук с министром спорта. И он сказал: «Ну, ничего, серебряная». Она: «Как это – ничего? Надо было «золото». Что значит, чиновники ждут меньших побед, чем ждут от себя спортсмены?

Сергей Демешкевич, призёр Олимпийских игр (Барселона, 1992), чемпион мира по греко-римской борьбе:
Мне сложно комментировать слова министра. По поводу Маши – это, действительно, спортсмен прогрессирующий. И тот заряд, который видно было по всем её встречам на Олимпиаде, она была настроена на самое высокое место. К сожалению, так происходит, что в женской борьбе доминируют те страны, где этот вид спорта начал гораздо раньше культивироваться, поэтому нашим девочкам не хватает одного-двух лет, чтобы их догнать.

Я очень надеюсь, что в это четырёхлетие мы их обязательно догоним.     

Белорусская школа борьбы: чего не хватает и нужны ли легионеры?-1

Гаджимурад Абдуллабеков, заместитель председателя РОО «Белорусская федерация профессионального бокса», заслуженный тренер Республики Беларусь:
Опять же, белорусская школа борьбы – она постоянно даёт результаты. И греко-римляне, и «вольники». И вот сейчас женская борьба.

Это – стабильные результаты. Значит, работают классные специалисты.

Там, хорошо, есть конкуренция, но Вы подняли вопрос насчёт легионеров. Как сказал Сергей Николаевич, ребята – кто-то раньше приехал, кто-то позже, но они уже здесь, будучи в Беларуси, они показывают здесь уже результат. И это – результат для страны.  А уже конкуренция внутренняя – она и даёт рост спорта.

Полностью ток-шоу «Что происходит» от 21 августа смотрите здесь

# Сергей Демешкевич # Олимпиада 2016 # Гаджимурад Абдуллабеков

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