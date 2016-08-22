Белорусская школа борьбы: чего не хватает и нужны ли легионеры?

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:

Видел интервью, как встретилась наша серебряная призёрка Мария Мамошук с министром спорта. И он сказал: «Ну, ничего, серебряная». Она: «Как это – ничего? Надо было «золото». Что значит, чиновники ждут меньших побед, чем ждут от себя спортсмены?

Сергей Демешкевич, призёр Олимпийских игр (Барселона, 1992), чемпион мира по греко-римской борьбе:

Мне сложно комментировать слова министра. По поводу Маши – это, действительно, спортсмен прогрессирующий. И тот заряд, который видно было по всем её встречам на Олимпиаде, она была настроена на самое высокое место. К сожалению, так происходит, что в женской борьбе доминируют те страны, где этот вид спорта начал гораздо раньше культивироваться, поэтому нашим девочкам не хватает одного-двух лет, чтобы их догнать.