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«Очень рад за их медали, заслужили, как никто»: Александр Богданович о «бронзе» женской байдарки-четверки в Рио

22 августа 2016 19:27
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Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:
Всё-таки, есть у нас байдарочные медали ­ – четыре девчонки пригребли. Саш, представляю, больно смотреть, наверное?

Александр Богданович, капитан олимпийской сборной Беларуси (Рио-де-Жанейро, 2016), призёр Олимпийских Игр (Лондон, 2012), чемпион Олимпийских Игр (Пекин,2008), чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ:
Мне приятно смотреть, потому что они прошли то же психологическую такую атаку, и не было рядом тренера.

Их очень выжали перед этой Олимпиадой – Марина прошла три дистанции.

Поэтому я очень рад за их медали, они заслужили, как никто. И, если бы не вот эти политические моменты в нашем виде спорта, я думаю, что они бы выступили ещё лучше.

Полностью ток-шоу «Что происходит» от 21 августа смотрите здесь

# Александр Богданович # Олимпиада 2016

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