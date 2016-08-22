«Наши спортсмены выступили достойно»: первый олимпийский чемпион Беларуси об итогах Рио

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:

Результаты – 9 наград. С одной стороны, прекрасные награды, за каждой из них стоит настоящий подвиг. С другой стороны, это – не самый лучший результат, насколько я понимаю, по большому счёту, это самый неудачный результат за всю историю независимой Беларуси. Как к этому относиться? Как к тенденции того, что белорусский спорт постепенно уступает свои позиции или мы совершенно точно должны понимать, что каждая медаль весит значительно больше, потому что конкурентная борьба стала в разы выше. Итак, как относиться к этим результатам? Первым я хочу задать этот вопрос самому первому олимпийскому белорусскому чемпиону – Сергей Лаврентьевич Макаренко сегодня у нас в студии. Сергей Лаврентьевич, как относиться к этим результатам, к этой Олимпиаде?

Сергей Макаренко, первый олимпийский чемпион Беларуси по гребле на байдарках и каноэ (Рим, 1960), заслуженный мастер спорта СССР:

Я думаю, что к ней нужно относиться, я считаю так – хорошо. Наши спортсмены выступили достойно, хотя мы всегда все, вся страна и я, в том числе, болели за наших спортсменов, желали им большего успеха. Ну, немного где-то не хватало, а почему не хватало – Вы представляете, двести с лишним стран участвуют в соревнованиях, 206 стран. Значит, шансы у спортсменов во столько раз меньше, у каждой страны пропорционально количеству участников