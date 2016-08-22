«Здесь недоработка тренерского штаба была»: зампред белорусской федерации бокса о выступлении Асанова в Рио

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:

Бокс – это, всё-таки, не такой интеллигентный вид спорта, как настольный теннис. Нервы иногда, может быть, зашкаливают. Но – ожидания и планы, которые с точки зрения чиновников вешаются на спортсменов, как они влияют?

Гаджимурад Абдуллабеков, заместитель председателя РОО «Белорусская федерация профессионального бокса», заслуженный тренер Республики Беларусь:

В принципе, для спортсмена нет разницы, кто там что планирует, он должен выходить и стремиться к победе. Касаемо бокса, я хотел бы отметить, наши ребята, возьмём вот Дмитрия Асанова – по последнему году выступлений он был бронзовым призёром, чистым бронзовым призёром чемпионата мира, серебряным призёром Европейских игр. И я считал, он достоин был медали на этой Олимпиаде. Но здесь, конечно, не в нём вина, он старался, стремился, делал всё, что от него зависело. Здесь, я считаю, недоработка тренерского штаба была. Лично моё мнение, может, кто-то не согласится с этим. А также здесь и Федерация не так спланировала те турниры, чтобы в оптимальной форме подвести его к турниру, к Олимпийским играм.