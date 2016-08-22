Стало ли выступление в Рио худшим для белорусов: хроника участия сборной в Играх

Олимпийскими чемпионами белорусы, конечно, стали и в Бразилии. Прыгнул выше головы – во всех смыслах – Владислав Гончаров. Ему показывали «класс» китайцы. Доселе лучшие.

На Олимпиаде наша республика впервые выступила в 1952 году. Хотя в Хельсинки медалей у белорусов не было, после этого все шло по восходящей. Борец Александр Медведь, гимнастка Ольга Корбут, гребец Владимир Парфенович гремели на весь Союз. С Игр увозили десятки наград. А в 1992 был Виталий Щербо. Легенда.

Мы проиграли Северной Корее, Узбекистану, ЮАР. А в коронных для страны видах спорта остались или вовсе без пьедестала, или взяли не то, на что рассчитывали.

Олимпиада в Рио для белорусов стала самой худшей за всю суверенную историю страны.

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Выстрелила тяжелая атлетика и борьба. В последней такого медального урожая не собирали с Атланты.

Чуть не хватило до золота Марии Мамошук, Дарье Наумовой, Вадиму Стрельцову и Ивану Тихону.

А «золотая рыбка» в Рио плыла быстрее, чем в Лондоне.

С другой стороны, отчего-то не получилось у тех, на кого ставили.

Чемпион мира Кириенко – наш знаменосец – на самом старте велосостязаний повредил руку. Алина Талай споткнулась в полуфинале. Мелитина Станюта уронила булаву.

В гребле тоже осечка. От Марины Литвинчук ждали явно не деревянную медаль.

Результаты белорусов на Олимпиадах «шатает». В 96-ом на летних Играх в Атланте мы были 36-ми. На зимних в Сочи вошли в ТОП-8. В то время как США, Китай, Великобритания и Россия постоянно в лидерах. В аутсайдерах и летом, и уж, тем более, зимой – Мали и Мадагаскар. А еще больше сотни стран.

Теории о том, почему так происходит – противоречивые. В основном, количество медалей – это численность населения, богатство страны и уровень спортивной культуры. Призовые особой роли не играют. Например, атлетам из Тайваня за золото платят 628 тысяч долларов. В то время как страна за всю историю завоевала только две высшие награды. Корректируют медальные планы и допинг-скандалы. В этом году они коснулись и белорусских гребцов. Мужскую команду по гребле на байдарках и каноэ – медальные надежды белорусов – дисквалифицировали за неделю до Игр.

Кроме белорусов, дисквалификации коснулись сборной России по легкой атлетике, болгар и кенийцев. Последних отстранили сразу 40 человек. Здесь фактор расы тоже играет роль. В организме темнокожих в два раза больше белка Аквапорин 7. Он снабжает клетки водой, увеличивая выносливость и шансы на успех.

Джон Энтин, глава компании в области биотехнологий и генетики (США):

Комбинация многих факторов – длинные ноги, узкий таз, тонкие руки – это то, что нужно для аэробных видов спорта. Например, марафонских дистанций в беге. У темнокожих это все есть генетически. Поэтому они доминируют в подобных видах спорта.

Эта Олимпиада получилась еще и жуткой.

Спортсмены часто ломали кости, призеров грабили на улицах. С вышек прыгали в зеленую воду, а гребцам и вовсе рекомендовали на заплывах до неё не дотрагиваться: 26 миллионов вирусов на литр.

Это явно белорусам не помогало. Может, поэтому и медалей столько. Хотя, главнее, что они, все-таки, наши.

Андрей Михневич, чемпион мира в толкании ядра, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Олимпийские игры – это, вообще, не проходные соревнования. Всегда сравнивали чемпионаты Европы, чемпионаты мира, Олимпиады. Если ты чемпион мира, это не значит, что ты выиграешь Олимпийские игры. И, соответственно, на этих соревнованиях уровень борьбы неимоверно зашкаливает.

То, что белорусская команда имеет 9 наград, на мой взгляд, это очень даже хорошо в данный момент.

Потому что у нас очень много спортсменов, которые остановились в шаге, которые, в принципе, могли завоевать награду. Мы также можем учитывать спортсменов, которые не попали, по некоторым обстоятельствам, на Олимпийские игры. Поэтому, если собрать все эти потенциальные возможности, могли бы завоевать гораздо больше.