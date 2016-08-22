Медали в Рио Гамзатова и Саидова: заслуга белорусской школы борьбы?

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Как относиться к тем критическим стрелам, что две медали, которые мы получили – это воспитанники не белорусской школы борьбы?

Сергей Демешкевич, призёр Олимпийских игр (Барселона, 1992), чемпион мира по греко-римской борьбе:

Не соглашусь. Здесь можно в некоторой степени говорить про Ибрагима Саидова. Он приехал в 2015 году. Что касается Джавида, он приехал мальчиком, ему было 17 лет, о каком спортсмене можно было говорить. Он, по сути, начинал бороться здесь, в Беларуси. Поэтому, я никак не разделяю мнение о том, что это спортсмен, который научился бороться за пределами нашей страны