Прямой эфир

Медали в Рио Гамзатова и Саидова: заслуга белорусской школы борьбы?

22 августа 2016 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Как относиться к тем критическим стрелам, что две медали, которые мы получили  – это воспитанники не белорусской школы борьбы?

Сергей Демешкевич, призёр Олимпийских игр (Барселона, 1992), чемпион мира по греко-римской борьбе:
Не соглашусь. Здесь можно в некоторой степени говорить про Ибрагима Саидова. Он приехал в 2015 году. Что касается Джавида, он приехал мальчиком, ему было 17 лет, о каком спортсмене можно было говорить. Он, по сути, начинал бороться здесь, в Беларуси. Поэтому, я никак не разделяю мнение о том, что это спортсмен, который научился бороться за пределами нашей страны   

Полностью ток-шоу «Что происходит» от 21 августа смотрите здесь

# Сергей Демешкевич # Олимпиада 2016

Другие новости рубрики

Все новости
«В спорте надо побеждать головой»: 20-летний боксер Дмитрий Асанов
22 августа 2016 13:52

«В спорте надо побеждать головой»: 20-летний боксер Дмитрий Асанов

«Здесь недоработка тренерского штаба была»: зампред белорусской федерации бокса о выступлении Асанова в Рио
22 августа 2016 13:29

«Здесь недоработка тренерского штаба была»: зампред белорусской федерации бокса о выступлении Асанова в Рио

Нужен или нет медальный план: мнения спортивных журналистов об итогах Игр в Рио
22 августа 2016 13:00

Нужен или нет медальный план: мнения спортивных журналистов об итогах Игр в Рио