Сергей Щурко: уверен, что Домрачева никогда допинг не принимала

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:

Коллеги-журналисты, мы можем говорить о том, что такое понятие, как абсолютно чистый спорт – оно очень-очень относительно, потому что речь же зайдёт тогда о каких-то витаминах, о гипнозе, о психологической поддержке. Где эта грань, где эта точка, с которой начинается то, что является чистым спортом и то, что является каким-то неверным допингом?

Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер:

Во-первых, уже на первых Олимпийских играх были случаи применения допинга – там жевали листья коки, это придавало сил, потом ещё что-то пили.

Люди всегда были одинаковые, то есть, мы – не вершина цивилизации. Что касается заявления Анфисы Резцовой, я думаю, что Домрачева Даша ответила бы ей абсолютно противоположным фактом. Собственно, за это и не любили российскую школу биатлона, в частности, тренеров старой формации, они считали, что без допинга нельзя ничего добиться. Это не так. По примеру той же Даши Домрачевой, я уверен, что она никогда ничего не принимала, может быть, какие-то восстановительные витамины разрешённые. Тем её подвиг спортивный изящен. Что касается заявления Андрея насчёт того, что хорошо, если б у нас что-нибудь такое разрабатывали – я двумя руками «за». Спортивные разрешённые препараты. Ну, если мы до сих пор применяем милдронат – извините, но он ещё там в каких, в 70-ых годах? Ребята, до чего мы дошли? Не можем ничего нового придумать? Нужна чья-то инициатива? Опять указ Президента или что?

Егор Хрусталёв:

Я так понимаю, что мы плавно приходим к тому, что надо придумать что-то своё. Не то, что: «Мы – за чистый спорт». А мы выходим: «Не, мы за чистый спорт, но давайте придумаем что-нибудь своё такое, хитренькое».

Александр Богданович, капитан олимпийской сборной Беларуси (Рио-де-Жанейро, 2016), призёр Олимпийских Игр (Лондон, 2012), чемпион Олимпийских Игр (Пекин, 2008), чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ:

Это просто ставит нас, чтобы мы не откатывались назад, чтобы мы были впереди, со всеми. И чтобы нам не говорили: «А, мельдоний, нельзя», не исследовав его.

И мы только все попадаемся, когда L-карнитин тот же американский не запрещают, хотя это примерно то же самое.

То есть, мы должны идти впереди со всеми.

Егор Хрусталёв:

То есть, совершенно очевидно, мы должны понимать, что медицина должна работать

Александр Богданович:

Что-то, по-любому, должно быть, чтобы мы не то, что применяли допинг, чтобы мы восстанавливали своих спортсменов и потом нам не говорили: «Ой, этим нельзя, этим можно». То есть, мы должны сами вести свою дорогу.