Что напугало в Рио Александру Герасименю?

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Александра Герасименя, призёр Олимпийских игр (Рио-де-Жанейро, 2016), двукратный призёр Олимпийских игр (Лондон, 2012), чемпион мира и Европы по плаванию, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Естественно, идёт сравнение с предыдущей Олимпиадой в Лондоне. Я даже помню, как нас встречали: с хлебом-солью, пожалуйста, приезжайте, выступайте и достигайте.

Здесь мы приехали и первое, что увидели – это была группа людей с автоматами, которые стояли в аэропорту.

И уже создавало такое немножко жуткое действие на нас, потому что, всё-таки, не очень приятно видеть военных людей на таком празднике жизни. И мы встречали их много где, по всей территории Бразилии, где мы проезжали, везде была охрана. И создавалось просто впечатление того, что здесь небезопасно. То есть, ты не мог чувствовать себя уверенно и свободно в определённых местах.