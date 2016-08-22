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Что напугало в Рио Александру Герасименю?

22 августа 2016 19:46
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Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Александра Герасименя, призёр Олимпийских игр (Рио-де-Жанейро, 2016), двукратный призёр Олимпийских игр (Лондон, 2012), чемпион мира и Европы по плаванию, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь: 
Естественно, идёт сравнение с предыдущей Олимпиадой в Лондоне. Я даже помню, как нас встречали: с хлебом-солью, пожалуйста, приезжайте, выступайте и достигайте.

Здесь мы приехали и первое, что увидели – это была группа людей с автоматами, которые стояли в аэропорту.

И уже создавало такое немножко жуткое действие на нас, потому что, всё-таки, не очень приятно видеть военных людей на таком празднике жизни. И мы встречали их много где, по всей территории Бразилии, где мы проезжали, везде была охрана. И создавалось просто впечатление того, что здесь небезопасно. То есть, ты не мог чувствовать себя уверенно и свободно в определённых местах.     

Полностью интервью Александры Герасимени смотрите в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым 23 августа

# Александра Герасименя # Олимпиада 2016

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