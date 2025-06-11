Михеев: перед нами стоят такие крупные задачи, вызовы и угрозы, что рыночная экономика с ними не справляется

Сергей Михеев, политолог:

Перед нами стоят такие крупные задачи, вызовы и угрозы, что, на мой личный взгляд, рыночная экономика с ними не справляется. Вот поэтому тут такая штука нужна. Если говорить о Беларуси и России, нужна, конечно, координация, это раз, а если говорить в целом, в тех сложных условиях, в которых мы находимся, и санкции, и угрозы, и военные действия, и все остальное, надо понимать, что одними рыночными способами мы не решим те задачи, которые перед нами стоят. Поэтому, условно говоря, сахар дешевеет – покупаем водку, сахар дорожает – гоним самогон. Вот такой подход, на мой взгляд, безответственный. Поэтому, когда говорят – рынок, рынок, рынок… Рынок – это что, какая-то религия? Вот он нам диктует. Ну а если он завтра продиктует нам всем повеситься на осине? Что, мы пойдем и повесимся? Надо все-таки как-то помудрее быть, честное слово. На мой взгляд, этот примитивный экономизм в политических решениях, примитивный экономизм вообще в определении стратегии развития себя не оправдал. В значительной степени он стал одной из причин всех тех проблем, которые в Украине происходят в том числе. Вот мы сейчас, условно говоря, создадим какие-то выгодные для этих чуваков схемы, олигархов, и у нас все будет нормально. А вот и не будет. Опять же, закончу тем, с чего начинал. Вначале было слово, поэтому думать надо сначала. А деньги – это важно, но деньги не могут быть идолом для поклонения. Тогда и картошка будет, и ругаться, может, не будем. Будем мирно жить. И все остальное.