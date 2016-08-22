«Эксперты в любой момент могут приехать ко мне домой»: бегунья Ольга Мазурёнок о том, как проверяют на допинг

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:

Ольга, как Вас проверяют после марафонской дистанции?

Ольга Мазуренок, участница Олимпийских игр в марафонском забеге (Рио-де-Жанейро, 2016):

Что касается большого спорта, естественно, без какой-то помощи медицинской здесь невозможно. Потому что я бегаю марафон, в месяц приблизительно у меня объём одного бега составляет 800 километров.

То есть, в неделю 200 километров я должна пробежать.

И, понятное дело, что сердце у меня работает. Когда я нахожусь в хорошей форме, мой пульс составляет приблизительно 35 ударов в минуту. То есть, если я сейчас подойду к кардиологу и скажу: «Извините, у меня сердце болит», – и не скажу, что я – спортсменка, меня явно госпитализируют. И, поэтому, чтобы не случилось так, что я там пробежала 30 километров, посредине упала и умерла в свои 30 лет, мне приходится, естественно, немножко помогать сердцу. Что касается вот этих высказываний, здесь я немножко разделяю на две части.

С одной стороны, естественно, сказать, что в спорте не существует допинга – это, конечно, бред.

Потому что спорт – это также большие деньги, это слава и каждый выбирает свою дорогу. То есть, эти моменты, естественно, у спортсменов проскакивают. Что касается того, что невозможно достичь чего-то без допинга – я тоже не согласна. Я была пятая. Приблизительно на грани медали, но, к сожалению, мне не повезло – это была не моя медаль, не моя Олимпиада. Но, что хочу сказать: с апреля месяца по сегодняшний день я сдала порядка 15 проб. Я сдаю на международный пул, я заполняют такую таблицу, из которой Международная ассоциация антидопинговая знает, где я нахожусь. То есть, они в любой момент могут приехать ко мне домой.

Если я не предоставлю эту информацию, это равносильно, что я на допинге.

Егор Хрусталёв:

То есть, вы даже не можете загудеть где-нибудь?

Ольга Мазуренок, участница Олимпийских игр в марафонском забеге (Рио-де-Жанейро, 2016):

Нет, абсолютно невозможно, это исключено.

Егор Хрусталёв:

Отметить 5-ое место в марафоне никак нельзя?

Ольга Мазуренок, участница Олимпийских игр в марафонском забеге (Рио-де-Жанейро, 2016):

Я могу отметить, но в 10 часов, как уже я пожелаю, в 8, в 5 я должна находиться в том месте, которое я указала. Они приедут, если меня не будет, то у меня будут проблемы

В допинговые скандалы, к сожалению, вмешалась политика. Потому что, опять-таки, про этот милдронат. Действительно это – смешно. А иногда как нам, спортсменам, это, вообще, не смешно. Почему на таком простом препарате заглушили пол-Европы, почему так?