Прямой эфир

Указом Президента в Беларуси скорректировано положение о порядке прохождения военной службы

11 июня 2025 20:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В Беларуси скорректировано положение о порядке прохождения военной службы. Соответствующий указ подписал 11 июня Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, уточняется порядок увольнения военнослужащих с военной службы, в том числе до окончания контракта о ее прохождении, корректируются основания для приостановления такой службы. Установлено, что те, кто увольняется по истечении срока контракта, проходят освидетельствование военно-врачебной комиссии по желанию. 

Также уточнен порядок освобождения военнослужащих от возмещения расходов на обучение. Дополнены основания для предоставления социального отпуска военнослужащим, которые награждены знаком отличия «Почетный донор Республики Беларусь».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Армия Беларуси # Закон

Другие новости рубрики

Все новости
Михеев про аналог «Евровидения» «Интервидение»: нам нужно работать над внутренним комплексом неполноценности
11 июня 2025 19:12

Михеев про аналог «Евровидения» «Интервидение»: нам нужно работать над внутренним комплексом неполноценности

В Минске проходят рейдовые мероприятия по обследованию технического состояния детских площадок
11 июня 2025 18:36

В Минске проходят рейдовые мероприятия по обследованию технического состояния детских площадок

«Главное – объяснять». Как в Беларуси борются с нелегальной «подработкой» подростков?
11 июня 2025 18:13

«Главное – объяснять». Как в Беларуси борются с нелегальной «подработкой» подростков?