Указом Президента в Беларуси скорректировано положение о порядке прохождения военной службы

В Беларуси скорректировано положение о порядке прохождения военной службы. Соответствующий указ подписал 11 июня Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, уточняется порядок увольнения военнослужащих с военной службы, в том числе до окончания контракта о ее прохождении, корректируются основания для приостановления такой службы. Установлено, что те, кто увольняется по истечении срока контракта, проходят освидетельствование военно-врачебной комиссии по желанию.

Также уточнен порядок освобождения военнослужащих от возмещения расходов на обучение. Дополнены основания для предоставления социального отпуска военнослужащим, которые награждены знаком отличия «Почетный донор Республики Беларусь».