Падал с батута перед чиновниками, но внутренняя уверенность была: шеф-редактор «Мира спорта» о Гончарове

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:

О медалях, в первую очередь, о нашей золотой. И должен вам напомнить, мы имели возможность три месяца назад, говоря о перспективах Олимпийских Игр, беседовать в этой же студии. Инга тогда же рассказывала о том, что, вот, я верю в этого парня. Причём я ещё тогда, по своей журналисткой нерасторопности, не обратил на это внимания, совсем коротко поговорили. А вот сейчас прошло три месяца и это наша единственная золотая медаль.

Инга Усенко, шеф-редактор журнала «Мир спорта», начальник отдела спортивной информации и пропаганды БГУФК:

Когда уезжала какая-то очередная делегация на Олимпийские игры, делегация из НОКа, меня спросили в НОКе: «Кто завоюет золото?» Я так сразу: «Гончаров». Причём, некоторые люди были со стороны и говорят: «А кто это такой?» Меня поразило, говорю: «Прыжки на батуте». Вроде как, должны знать всех героев наших в лицо, у нас не так много спортсменов. Несколько даже люди расстроились: «Как? И всё?»

Я говорю: «Ну, вы ж спросили – золото. Я сказала: Гончаров».

Спросили: «Почему?» Говорю: «Не знаю, мне так кажется, что Гончаров». Говорят: «Ну, у нас же такие классные есть парни, такие классные девчонки, там чемпионка мира, там…» Не хочу сейчас кого-то унижать, поэтому фамилии называть не буду. Я говорю: «Мне кажется, что Гончаров». Потом я стала анализировать, почему. Я, может быть, незадолго до этого с ним пообщалась. Но, по роду своей профессии я общаюсь со многими спортсменами, тренерами. Когда я с ним говорила, мне показалось, что у него была внутренняя уверенность в том, что он её завоюет. Хотя он мне ни разу не сказал, что: «Я выиграю Олимпийские игры». Мы говорили о том, как он выступал в течение сезона, мы говорили о том, как он падает иногда, как, бывает, промахивается даже мимо батута на глазах у работников министерства спорта. И такое бывает.

Говорит: «Ну и что – китаец тоже падает».

И какая-то такая уверенность. И мне показалось, что парень обладает хорошей сложностью, хорошим исполнением. Я посмотрела его ролики. И у него не было страха. Ему 20 лет. Как минимум, у него может быть ещё 4 года, ещё 4 года, ещё 4 года – до 40 лет. Его партнёр, казах Николай – 40 лет ему. И они выигрывают чемпионат мира в прыжках, в дуэте. У него может быть большая история. Другое дело, как он себя поведёт дальше. У нас были хорошие примеры, когда в 20 лет люди выигрывали Олимпийские игры – где они сейчас?