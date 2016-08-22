Андрей Михневич: Беларуси нужно изобрести свой стимулятор для спортсменов

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:

Хотел бы выслушать Ваше мнение субъективное, не медицинское, не профессиональную точку зрения в отношении, наверное, главного вопроса этих Олимпийских игр – так называемый допинговый скандал. Чтобы правильно подобрать вопрос, не знал, как к нему подобраться и вот нашёл такое интервью, которое 7 лет назад одна из легендарных лыжниц российских Анфиса Резцова. Интервью журналу «Лыжный спорт». Она сказала следующее: «Всё равно спортсмен всегда даёт своё согласие, спортсмен в какой-то ситуации всегда сам виноват.

Если хочешь побеждать в современном спорте – без допинга никак.

Умей не попадаться. Если попался – держи удар. И я Вам точно скажу, в современном мире спорта без допинга ничего не происходит. Такое уж пришло время. Время других технологий, как этот допинг прячут», – говорит Анфиса Резцова. Понятно, что спортсменка закончила свою карьеру, мнение высказано было до того, как скандал приобрёл такие варианты, когда не допускают к Олимпийским играм. Но мне важно Ваше мнение.

Андрей Михневич, чемпион мира в толкании ядра, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Кто ж, как не я, будет на такие темы высказываться. Высказывание неоднозначное, с моей стороны, но без участия дополнительных препаратов, соответственно, выйти к мега-результатам, я считаю, невозможно. Особенно в силовых видах спорта. Но называть это на данный момент допингом я б не брался, потому что, раз человек не попадается, значит, этого препарата в списках нет. Возможно, он появится через 8-10 лет, возможно, когда американцы найдут что-нибудь новенькое, это дойдёт до нас, начнут попадаться опять там белорусы или кто-нибудь ещё. Но на самом деле, я давно уже говорил: почему нельзя изобрести что-то своё? Это необязательно будет допингом, это будет стимулирующее вещество, которое не находится ни в каких списках: ни ВАДА, ни тому подобных организаций. У нас очень много профессиональных физиков, у нас очень много IT-шников.

У нас что – нет химиков, которым поставить определённую задачу и вывели б определённый стимулятор?

Андрей, правильно ли я понимаю, что, Вы ведёте к тому, что в любом случае, организму нужна поддержка для того, чтобы показывать такие результаты? И она осуществляется, просто это вопрос уже игры? То есть, в чистом виде, чистого спорта нет?

Андрей Михневич, чемпион мира в толкании ядра, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Силового, я считаю, не существует. Существуют определённые правила игры, которые спортсмен соблюдает в данный период времени.

То есть, все прекрасно понимают, что рекорды мира бьются не просто так.

Это не талант, это не годы тренировок, это, всё равно, дополнительное влияние. Все говорили, что раньше в гимнастике очень серьёзно использовали гипноз, чтобы преодолеть какой-то определённый элемент, приглашали гипнотизёров. Это тоже можно взять, как допинг. Потому что человек нужно перейти через какой-то рубеж. Штангисту поднять 200 килограммов над головой – тоже надо какая-то сила. Поэтому, я считаю, что существуют стимуляторы, и они должны быть, и поддерживающие препараты. Но, когда в поддерживающие препараты вносят такие вещи, как милдронат, мельдоний тот же, то иногда это вызывает определённый смех.