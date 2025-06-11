Михеев про аналог «Евровидения» «Интервидение»: нам нужно работать над внутренним комплексом неполноценности

Сергей Михеев, политолог:

По поводу вашего сожаления насчет того, что «Интервидение» – те же самые поющие трусы, только со своими флагами. Ну да, обошлись без этих чудовищ из леса, которые вылезают. И то хорошо. Но здесь по-прежнему, к сожалению... Это к тому, над чем работать. Работать над внутренним комплексом неполноценности. Потому что это комплекс неполноценности. Вот будет как у них, но только мы наши флаги повесим, и все, как будто бы это уже совсем другое. То есть, во-первых, комплекс неполноценности внутренний, отсутствие творческого начала, точнее, скажем, бедность этого творческого начала. Вот что ты можешь изобразить? Ну, я могу, условно, рок-н-ролл там такой же спеть. Я не то чтобы против рок-н-ролла, ничего подобного. Все мы прошли через увлечение этой музыкой. Смысл не в этом. А что-нибудь еще можешь изобразить? Больше не могу. Ну, я могу патриотический рок-н-ролл спеть. А вот чтобы это было не как у них, что-нибудь особое – а вот мы уже разучились. Вот в чем проблема. К сожалению, мы уже разучились. У нас уже руки под одно и то же заточены. И мы с этой проблемой должны работать.

То есть нужно настоящее творчество и не нужно подражательство. Нужна свежесть. А в этом нет свежести очень часто. Потому что выйти и спеть такую же песню, как они поют на английском языке, только спеть ее на русском, это на самом деле тоже такая профанация, иногда даже это хуже, чем послушать на английском. Потому что, когда ты слушаешь на английском, ты все равно себя дистанцируешь, отделяешь от их реальности. Когда ты слушаешь это все на русском или на белорусском, наоборот, это иногда даже больше вреда приносит, потому что начинаешь понимать слова и думаешь, лучше бы я их не понимал.

То есть здесь, конечно, нужно чувство собственного достоинства, надо действительно соответствовать нашему замаху на то, что мы цивилизация. Мы говорим: особая цивилизация. Да, правда что ли? Докажите. Это же надо доказывать. Понимаете? Поэтому и ходы здесь нужны такие серьезные, мощные. То есть по-хорошему надо умным людям и в первую очередь тем, которые имеют влияние на управление процессом, сесть и подумать, что всем нам нужна какая-то большая стратегия, концепция собственного развития, отличающаяся от этой бесконечной вторичности. Потому что этим, в принципе, страдают все. Современная американская массовая культура закатала мозги всем в асфальт, все стали думать одинаково. А еще этому способствует технологическая зависимость. Все же это через телефон, и каждому в голову прется уже каждый день с утра до вечера. В этом есть проблема.

Но у нас есть корни, у нас есть культура, у нас есть история. Я думаю, что там надо посмотреть и найдем. В России, например, есть тоже свои такие фестивали, просто менее известные. «Добровидение». Депутат Нилов делает. Еще там разные фольклорные фестивали, где не то чтобы совсем уж бабки собираются, а как раз наоборот. И молодежь этим занимается. И все такое прочее. То есть надо искать. Надо искать, думать, работать, и оно сдвинется с места. И главное – уйти от бездумного копирования, лишь бы начальнику показать. Это же повсеместная проблема. Дайте денег на наш национальный фестиваль. А как сделать красиво? Главное, я начальнику покажу, ему понравится. У них вот так, а у нас наоборот. По-немецки — «цецки-пецки», а по-русски — «бутерброд».