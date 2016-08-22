Какие сюрпризы белорусские спортсмены в Рио устроили букмекерам?

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:

Что касается сюрпризов или редких, неожиданных удач. Мы интересовались три месяца назад в этой студии, беседовали с Валерием Беленьким, управляющим букмекерской конторой.

Вы сказали, что не особенно ставят на белорусов.

Но вот, что касается успеха Владислава Гончарова, это было, наверное, полной неожиданностью?

Валерий Беленький, управляющий букмекерской конторой:

Ну, я же Вам говорил, что от Беларуси ожидают сюрпризов. Букмекеры боятся сюрпризов, поэтому, возвращаясь к прошлому разговору, по-моему, на Беларусь ставили три медали, больше-меньше трёх. И, не хочу обидеть скандинавов, по-моему, Финляндия от 10 медалей. Где Финляндия, где Беларусь? Сюрприз был? Был. Не дали больше трёх – замечательное выступление. Всё прекрасно, давайте смотреть с оптимизмом в будущее, верить. Всё будет хорошо.

Егор Хрусталёв:

Как много тех людей, которые верили в Беларусь? Может быть, сделали ставки какие-то и выиграли?

Валерий Беленький:

Знаете, посетители букмекерской конторы – у них немножко другие интересы, будем говорить так. Я просто хочу сказать: я видел, как люди смотрят спортивные соревнования, как переживают за наших соседей.

Егор Хрусталёв:

Но, самое главное, так понимаю, что мы не оправдали те ставки, которые делали специалисты и мы превзошли все их ожидания?

Валерий Беленький:

В следующий раз Вы увидите, что нас будут брать в счёт, на нас будут давать более высокие показатели.

Поэтому всё нормально, всё хорошо.