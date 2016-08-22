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Какие сюрпризы белорусские спортсмены в Рио устроили букмекерам?

22 августа 2016 18:46
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Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:
Что касается сюрпризов или редких, неожиданных удач. Мы интересовались три месяца назад в этой студии, беседовали с Валерием Беленьким, управляющим букмекерской конторой.

Вы сказали, что не особенно ставят на белорусов.

Но вот, что касается успеха Владислава Гончарова, это было, наверное, полной неожиданностью?

Валерий Беленький, управляющий букмекерской конторой:
Ну, я же Вам говорил, что от Беларуси ожидают сюрпризов. Букмекеры боятся сюрпризов, поэтому, возвращаясь к прошлому разговору, по-моему, на Беларусь ставили три медали, больше-меньше трёх. И, не хочу обидеть скандинавов, по-моему, Финляндия от 10 медалей. Где Финляндия, где Беларусь? Сюрприз был? Был. Не дали больше трёх – замечательное выступление. Всё прекрасно, давайте смотреть с оптимизмом в будущее, верить. Всё будет хорошо.

Егор Хрусталёв:
Как много тех людей, которые верили в Беларусь? Может быть, сделали ставки какие-то и выиграли?

Валерий Беленький:
Знаете, посетители букмекерской конторы – у них немножко другие интересы, будем говорить так. Я просто хочу сказать: я видел, как люди смотрят спортивные соревнования, как переживают  за наших соседей.

Егор Хрусталёв:
Но, самое главное, так понимаю, что  мы не оправдали те ставки, которые делали специалисты и мы превзошли все их ожидания?

Валерий Беленький:

В следующий раз Вы увидите, что нас будут брать в счёт, на нас будут давать более высокие показатели.

Поэтому всё нормально, всё хорошо.      

Полностью ток-шоу «Что происходит» от 21 августа смотрите здесь

# Олимпиада 2016

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