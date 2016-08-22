Что сказал Иван Тихон вслед летящему молоту в Рио?

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:

Андрей Анатольевич, может, вы знаете – очень впечатляющая мимика у человека во время броска. Какие обычно слова говорят в этот момент?

Андрей Михневич, чемпион мира в толкании ядра, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Судя по Ване – «лети». То есть, обычно такая эмоция, которая вырывается. Если молот летит, то, что ему крикнешь вдогонку? Лети!

Всё остальное остаётся за кадром.

Но это – основная фраза, которая, в принципе, используется.