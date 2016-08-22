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Что сказал Иван Тихон вслед летящему молоту в Рио?

22 августа 2016 18:48
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Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:
Андрей Анатольевич, может, вы знаете – очень впечатляющая мимика у человека  во время броска. Какие обычно слова говорят в этот момент?

Андрей Михневич, чемпион мира в толкании ядра, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь: 
Судя по Ване – «лети». То есть, обычно такая эмоция, которая вырывается. Если молот летит, то, что ему крикнешь вдогонку? Лети!

Всё остальное остаётся за кадром.

Но это – основная фраза, которая, в принципе, используется.

Полностью ток-шоу «Что происходит» от 21 августа смотрите здесь

# Андрей Михневич # Олимпиада 2016

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