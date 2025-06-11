В Минске проходят рейдовые мероприятия по обследованию технического состояния детских площадок
В каникулярный период особый акцент на безопасность досуга несовершеннолетних. Летом повышенным спросом среди ребят пользуются детские игровые площадки: эти локации есть буквально в каждом дворе. Яркие, современные, а главное – безопасные!
Рейды по проверке их состояния проводятся в каждом районе столицы: сигнал «повышенное внимание» передан коммунальщикам, сотрудникам МЧС и инспекции по делам несовершеннолетних, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
К рейдовым мероприятиям присоединилась и наш корреспондент – Яна Лысякова.
Яна Лысякова, корреспондент:
В рамках совместных рейдов по детским площадкам проверяется безопасность игрового оборудования. Инвентарь должен быть плотно зафиксирован, а покрытие – ударопоглощающим.
Сотрудники коммунальных служб ежедневно проверяют детские площадки. Оценивают все моменты: от безопасности до чистоты. Проверяют качели, горки, песочницы. Ведь на кону – здоровье ребенка.
Елена Коляго, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию ЖКХ Заводского района:
Выявленные недостатки должны устраняться незамедлительно. Так как это детское игровое оборудование, оно должно быть всегда в безопасном состоянии. На обслуживании ЖКХ Заводского района 713 детских игровых площадок. Это 4,7 тысячи единиц детского игрового оборудования.
Отправляемся на Ангарскую, 86. Ряд многоэтажек и большая дворовая площадка. Здесь повсюду слышны детские голоса. Есть и специальная игровая зона, целый комплекс для активностей ребят. Мониторинг показал: здесь нареканий к площадке нет.
Ущерб общественного имущества влечет за собой административную ответственность.
Илона Буранко, старший инспектор ГИОС Заводского района:
Статьей 218 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Субъектом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 218 Уголовного кодекса, является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. По части 2 и части 3 статьи 218 Уголовного кодекса, субъектом является лицо, достигшее 14-летнего возраста.
В ходе проверки мониторинговая группа нарушений не выявила. Тем не менее рейды продолжаются. Как и обновление детских площадок. Только в 2025 году в планах – свыше 1 100 подобных объектов и замена около 500 единиц игрового оборудования.
Подробности в видео.