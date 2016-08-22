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Инга Усенко: у нас хорошая школа сложных координационных видов спорта

22 августа 2016 18:11
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Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:
Наши успехи во фристайле и в прыжках на батуте – это связанные успехи?

Инга Усенко, шеф-редактор журнала «Мир спорта», начальник отдела спортивной информации и пропаганды БГУФК:
Я думаю, да. Это хорошая школа сложных координационных видов спорта. Тут у нас, конечно, профи есть и во фристайле,  и батут. У Гончарова была сложная судьба – его выгнали из гимнастики, его не могли согнуть. Говорю: «Как тебя согнул тренер?» Он говорит: «Наша Ольга Владимировна кого угодно согнёт». Согнула, но согнула так, что линии все абсолютно чёткие, что даже не разбирающиеся в этом виде спорта понимают это.

Полностью ток-шоу «Что происходит» от 21 августа смотрите здесь

# Олимпиада 2016 # Инга Усенко

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