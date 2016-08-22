Почему темнокожие побеждают в марафонах: американский генетик

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Результаты белорусов на Олимпиадах «шатает». В 96-ом на летних Играх в Атланте мы были 36-ми. На зимних в Сочи вошли в ТОП-8. В то время как США, Китай, Великобритания и Россия постоянно в лидерах. В аутсайдерах и летом, и уж, тем более, зимой – Мали и Мадагаскар. А еще больше сотни стран.

Теории о том, почему так происходит – противоречивые. В основном, количество медалей – это численность населения, богатство страны и уровень спортивной культуры. Призовые особой роли не играют. Например, атлетам из Тайваня за золото платят 628 тысяч долларов. В то время как страна за всю историю завоевала только две высшие награды. Корректируют медальные планы и допинг-скандалы. В этом году они коснулись и белорусских гребцов. Мужскую команду по гребле на байдарках и каноэ – медальные надежды белорусов – дисквалифицировали за неделю до Игр.

Кроме белорусов, дисквалификации коснулись сборной России по легкой атлетике, болгар и кенийцев. Последних отстранили сразу 40 человек. Здесь фактор расы тоже играет роль.

В организме темнокожих в два раза больше белка Аквапорин 7.

Он снабжает клетки водой, увеличивая выносливость и шансы на успех.

Джон Энтин, глава компании в области биотехнологий и генетики (США):

Комбинация многих факторов – длинные ноги, узкий таз, тонкие руки – это то, что нужно для аэробных видов спорта. Например, марафонских дистанций в беге. У темнокожих это все есть генетически. Поэтому они доминируют в подобных видах спорта.