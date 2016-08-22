Александр Богданович о милдронате: самый дешёвый восстановитель, мы его принимали уже 15 лет

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:

Саша, так уж получается, что Ваша фамилия, ваша персона обсуждалась наряду с именами чемпионов, хотя, к сожалению, не в самом приятном смысле. Вы говорили, что, если венгры станут на Вашей дистанции чемпионами, значит, они забрали Вашу медаль.

Александр Богданович, капитан олимпийской сборной Беларуси (Рио-де-Жанейро, 2016), призёр Олимпийских Игр (Лондон, 2012), чемпион Олимпийских Игр (Пекин,2008), чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ:

Я говорил, что это примерно какой-то определённый результат мы снимем, потому что они шли за нами. Но вся стратегия была в том, что я говорил, что немцы делают под себя политику, потому что они не взяли лицензию на каноэ-двойку и они под себя берут золотые медали. Они завоевали 7 медалей в гребле, 4 из них – золотых. То есть, в медальном зачёте они за счёт гребли поднимаются очень серьёзно

Егор Хрусталёв:

Я понимаю, как Вам, наверное, горько, всё-таки, – одна медаль, как минимум, одна медаль была бы Ваша.

Александр Богданович:

Так нельзя говорить, но мы бы сделали всё возможное.

Егор Хрусталёв:

Александр, благодаря Вам, большая часть белорусов знает, что такое милдронат. Я должен сказать, что мне как-то посоветовал доктор Сайков, я покупал в Москве для занятий спортом и не знал, что это приобретёт такую популярность. Ваше мнение о том, что было сказано?

Александр Богданович:

Есть определённые виды спорта, в которых это, может, и нужно, без них никак нельзя достичь результата, в хвосте болтаться. Но я скажу за себя, свой вид спорта. У нас нет этих препаратов, у нас есть только восстановители. Мы проделываем работу и после своих тренировок мы должны восстановиться. То есть, восстановитель у нас был самый дешёвый – это милдронат, мы его принимали уже 15 лет. Это, как бы, один из основных таких сердечных препаратов. Но всё происходит, всё равно, через труд, через борьбу, как сказали в марафоне – я могу бороться, я могу показывать.

Егор Хрусталёв:

Мы всю жизнь видели Вас в майке, никогда таблетка такую мускулатуру не даст.

Александр Богданович:

Долгие годы работы, 21 год