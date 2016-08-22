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Инга Усенко: Гончаров выбрал такой вид спорта, где просто драйв получает

22 августа 2016 18:13
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Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:
(Об олимпийском «золоте» Гончарова в прыжках на батуте) Чтобы выбрать такой вид спорта – надо мечтать летать?

Инга Усенко, шеф-редактор журнала «Мир спорта», начальник отдела спортивной информации и пропаганды БГУФК:
Он говорил, что: «В гимнастике мне больше всего не нравилась растяжка, а тут пришёл тренер по батуту и говорит – будешь прыгать. Вот я и стал прыгать. Для меня это – то, что в кайф». Вот он выбрал такой вид спорта, где он просто драйв получает  и всё.

Полностью ток-шоу «Что происходит» от 21 августа смотрите здесь

# Олимпиада 2016 # Инга Усенко

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