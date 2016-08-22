Инга Усенко: Гончаров выбрал такой вид спорта, где просто драйв получает

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:

(Об олимпийском «золоте» Гончарова в прыжках на батуте) Чтобы выбрать такой вид спорта – надо мечтать летать?

Инга Усенко, шеф-редактор журнала «Мир спорта», начальник отдела спортивной информации и пропаганды БГУФК:

Он говорил, что: «В гимнастике мне больше всего не нравилась растяжка, а тут пришёл тренер по батуту и говорит – будешь прыгать. Вот я и стал прыгать. Для меня это – то, что в кайф». Вот он выбрал такой вид спорта, где он просто драйв получает и всё.