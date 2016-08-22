«Предупредили, что за пределы Олимпийской деревни выходить не стоит»: Ольга Мазуренок об обстановке в Рио

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

Егор Хрусталёв:

Действительно ли атмосфера в Рио была достаточно напряжённой и праздник не для всех был?

Ольга Мазуренок, участница Олимпийских игр в марафонском забеге (Рио-де-Жанейро, 2016):

Да, это абсолютная правда. Как только мы приземлились, у нас был гид, который нас предупредил, что за пределы Олимпийской деревни не стоит, вообще, выходить, потому что постоянные нападения-грабежи. И такой был курьёзный момент, когда бронзовый призёр по дзюдо, когда у него попытались отобрать телефон, в конечном итоге, был, мягко говоря, избит